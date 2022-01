Ova 38-godišnja poduzetnica prije dvije godine je otvoreno progovorila o svom djetinjstvu, otkrila je da nikada nije pokušala stupiti u odnos sa svojim biološkim ocem. "Ne zato što ja to nisam htjela, već je on izabrao neki drugi put, ja nisam pobornik tog puta. Ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga", objasnila jeza IN magazin 2020.