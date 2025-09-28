Pogledajte što je Bieber objavio na dan Seleninog vjenčanja, fanovi ga ismijavaju
Justin je izazvao buru na društvenim mrežama objavom na dan vjenčanja bivše djevojke Selene Gomez
Američki pjevač Justin Bieber (31) našao se na meti ismijavanja nakon što je na dan vjenčanja svoje bivše djevojke Selene Gomez (33) s američkim producentom Bennyjem Blancom (37) objavio niz fotografija na Instagramu.
Bieber je uz fotografije stavio svoju pjesmu iz 2025. godine pod nazivom "I Do" romantičnu R&B baladu o njegovom braku sa suprugom Hailey Bieber. Mnogi su tu gestu protumačili kao namjeran odgovor na vjenčanje Selene i Bennyja. U komentarima su se nizale šale i kritike poput: "Izgubio si je, preboli je!", "Ljubav tvog života se upravo udala", "Benny: Da! Justin: I ja također", te "Izbor pjesme je nevjerojatan".
Podsjetimo, Selena i Benny vjenčali su se u subotu nakon dvije godine veze. Sretne vijesti podijelila je Selena na Instagramu objavivši niz fotografija i kratkih videa s vjenčanja, uz poruku: "27.9.25". Ceremonija se održala u Kaliforniji, a mladenci su se uz osmijehe grlili, držali za ruke i uživali u sretnim trenucima.
Prema izvještajima TMZ-a, na vjenčanju je bilo oko 170 gostiju, među kojima su bile poznate osobe poput Taylor Swift i njezinog zaručnika Travisa Kelcea, Paris Hilton, Ashley Park i drugih.
