SLAVNI PJEVAČ OTKRIO DA BOLUJE OD TEŠKE BOLESTI: ‘Sve je počelo prošle godine kad sam pao…’

Ozzy je u intervjuu otkrio da boluje od Pariknsonove bolesti

Slavni rocker Ozzy Osbourne sa suprugom Sharon gostovao je u ABC-jevoj emisiji “Good Morning America” gdje je otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti. Rekao je da uzima cijeli niz lijekova kako bi ublažio simptome teške bolesti. Ispričao je da je sve počelo prošle godine kad je pao i nakon toga morao na operaciju. Nakon toga počeli su bolovi u živcima, a liječnici nisu mogli utvrditi je li to od pada, operacije ili nečega drugog. “Bilo je užasno teško za nas. Morao sam na operaciju vrata, a to je zeznulo moje živce. Otkrio sam da imam Parkinsa 2, oblik Parkinsonove bolesti”, rekao je glazbenik te dodao da ta dijagnoza nije smrtna presuda, nego da ima dobre i loše dane.

Odlazi na liječenje u Švicarsku

“Osim toga, utrnulo mi je rame, a noge su mi hladne. Ne znam je li to zbog Parkinsona ili nečeg drugog”, rekao je Ozzy. On i Sharon priznali su da su iscrpljeni od liječnika u Americi te da će u travnju otputovati u Švicarsku, u posebnu kliniku za Parkinsonovu bolest. “Putovat ćemo gdje god treba dok ne nađemo odgovore”, rekla je Sharon, a Ozzy je dodao da su “sretni jer si to mogu priuštiti”.