1. Ben Affleck i Jennifer Lopez: 17. srpnja 2022. Lopez je objavila da se udala. Ona i Affleck vjenčali su se u Maloj bijeloj kapeli nešto prije ponoći prethodne noći. "Uspjeli smo. Ljubav je prekrasna. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva. Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do prijestolnice vjenčanja svijeta", napisala je Lopez svojim obožavateljima. "Pročitali smo vlastite zavjete u maloj kapelici i dali jedno drugome prstenje koje ćemo nositi do kraja života", nastavila je Lopez. "Ali na kraju je to bilo najbolje moguće vjenčanje koje smo mogli zamisliti. Jedno o kakvom smo davno sanjali i jedno koje je postalo vrlo stvarno, vrlo, dugo."