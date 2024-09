Domaće zvijezde koje su pretrpjele bullying: 'Tukli su me kišobranima, bacali klupe...'

U današnjem svijetu, gdje je mentalno zdravlje sve važnije, priče o bullyingu dobivaju sve veću pozornost. Mnogi poznati ljudi, koji danas inspiriraju i motiviraju druge, suočili su se s maltretiranjem tijekom svog odrastanja.

Izdvojili smo nekoliko poznatih osoba koje su u svom životu prošle kroz teške trenutke bullyinga.

Nives Celzijus

Hrvatska pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus u osnovnoj školi se često osjećala manje vrijednom zbog toga što joj je samohrana majka teško mogla priuštiti brendirane tenisice. Zbog toga se često našla na "crnoj listi" među vršnjacima, što je dodatno pogoršavalo njezinu situaciju.

Čak i kada je majka uspjela skupiti novac za markirane tenisice, one nisu bile dovoljno dobre za djecu u školi, što je samo pružilo povod za nova izrugivanja.

Bojan Jambrošić

Hrvatski glazbenik Bojan Jambrošić osvrnuo se na svoje iskustvo s bullyingom, prisjećajući se kako su ga često ismijavali zbog njegove tjelesne građe. Govorio je o uvredama koje je slušao, poput "svinje" i "debeli prasac", te o tome kako se osjećao dok je bio na udaru ruganja. Iako je jednom doživio fizičko nasilje, to nije bilo zbog njegove težine, već jer se nije htio svađati.

Istaknuo je da nikome nije pričao o svojim neugodnostima jer ga je bilo sram. Srećom, imao je podršku prijatelja koji su mu pomogli da prebrodi te teške trenutke. Danas bi, smatra, drugačije reagirao i naglašava važnost otvorenog razgovora o takvim situacijama.

Luka Modrić

Hrvatskog nogometašu Luki Modriću najteži trenuci bili su u Trebinju u sezoni 2003/2004 gdje su protivnici često pribjegavali fizičkoj igri. Već tada je bio vrlo talentiran, a njegovi protivnici nastojali su ga zaustaviti udarcima.

Iako su ti trenuci bili bolni, smatra da su ga oblikovali kao igrača, pomažući mu da razvije svoju otpornost i sposobnost prilagodbe na različite stilove igre. Ta iskustva su ga kasnije opremila za uspješne karijere u inozemstvu, gdje se suočavao s različitim izazovima, ali uvijek se vraćao na te početke s poštovanjem.

Aleksandra Prijović

Srpsku pjevačicu Aleksandru Prijović otvoreno progovara o teškim iskustvima vršnjačkog nasilja u školi, ističući kako je okruženje u kojem je odrasla bilo nemilosrdno prema njoj i njenoj majci. Često su ih vrijeđali i ponižavali bez razloga, što je ostavilo duboke emocionalne rane. "Stalno su nam govorili grube riječi koje su me povrjeđivale", prisjetila se ranije Aleksandra, dodajući da je kao dijete to iskustvo bilo posebno bolno.

Unatoč tim izazovima, pronašla je snagu u sebi da prevlada teške trenutke, a danas koristi svoju priču kako bi inspirirala druge da se suoče s nasiljem i nikad ne odustaju od svojih snova.

Marco Cuccurin

Hrvatskog influencera Marca Cuccurina maltretirali su s grafitima na zidovima koji su vrijeđali njegovo ime, prezime i seksualnost. Iako u to vrijeme nije znao kako se suprotstaviti nasilnicima, to ga je duboko pogodilo. Nakon što su neki od nasilnika kažnjeni i izbačeni, shvatio je koliko je važno sanirati psihičku štetu koju takva iskustva ostavljaju.

Danas smatra da problem vršnjačkog nasilja leži u odgoju, a ne u samoj djeci, te ga žalosti što nasilje i dalje postoji. Marco ističe kako mu je najveći kompliment kada roditelji dopuštaju svojoj djeci da prate njegov rad, što smatra znakom da njegovi sadržaji imaju pozitivan utjecaj. Unatoč teškim iskustvima, ponosan je što je uspio ostaviti prošlost iza sebe i iz svega izaći jači.

Marko Vuletić

Hrvatski influencer Marko Vuletić podijelio je potresnu priču o vršnjačkom nasilju koje je doživio u djetinjstvu. Opisuje kako su ga neki sugrađani zadirkivali i maltretirali, ostavljajući mu emocionalne ožiljke koji su trajali godinama.

Iako je pokušavao ignorirati nasilnike, njihova imena i sjećanja na te teške trenutke ostali su mu urezana u pamćenje. Njegova ispovijest služi kao važan podsjetnik o posljedicama vršnjačkog nasilja i potrebi za podrškom onima koji prolaze kroz slične situacije. Influencer se nada da će dijeljenjem svoje priče inspirirati druge da progovore o svojim iskustvima i potaknuti promjene u društvu.

"Tukli su me kišobranima, bacali klupe na mene, i sad naćuli svoje uši... samo zato što sam nosio maslinasto zelene hlače. Ja sam cijelo odrastanje bio trn u oku nekome tko nije bio zadovoljan sa samim sobom i onda je to izlazilo preko mene u obliku agresije. I tad kad se to dešavalo, ja sam mislio da sam ja kriv. Zašto se ja jednostavno ne mogu uklopiti u sredinu? Zašto ja ne mogu biti kao svi drugi i igrati nogomet? Što je to u meni da ja to ne mogu napraviti?", rekao je nedavno.

Filip Rudan

Hrvatski glazbenik Filip Rudan je odrastao u zagrebačkom naselju Siget te ima pet godina mlađeg brata. Glazbom se bavi od svoje šeste godine. U osmom razredu osnovne škole proživljavao je vršnjačko nasilje.

Do toga je došlo zbog njegove tjelesne težine i fizičkog izgleda. Iako ga je to povremeno pogađalo, Filip se nije previše obazirao na zadirkivanja, fokusirajući se više na to hoće li se svidjeti djevojkama. Ipak, priznaje da nije bilo lako i da se teško nosio s tim.

Umjesto da ga ta iskustva obeshrabre, odlučio je preuzeti kontrolu nad svojim životom. Počeo je trenirati tajlandski boks i redovito odlaziti u teretanu, što je rezultiralo promjenom tijela i poboljšanjem samopouzdanja. Kako je njegovo tijelo napredovalo, tako su prestala i zadirkivanja.

Danas se suočava s istim ljudima koji su ga nekada zlostavljali, no umjesto neprijateljstva, sada se javljaju s prijateljskim pozdravima, često ga prepoznajući s televizije i pitajući kako je. Filipova priča pokazuje kako je prevladao teške trenutke i pretvorio ih u motivaciju za osobni rast.

Sven Kranželić - Svenky

Hrvatski influencer Sven Kranželić, poznatiji kao Svenky, suočavao se s teškim vremenima tijekom školovanja, kada je bio izložen vršnjačkom nasilju zbog svoje tjelesne težine, fizičkog izgleda i imovinskog stanja. Njegovi vršnjaci nisu prepoznali njegovu unutarnju snagu, već su ga maltretirali riječima i fizički ga napadali, ostavljajući duboke emocionalne ožiljke.

"Zatvorili su me u školski wc, uzeli su četke za wc i špricali me. U jednu staklenku skupljali su pauke i kada bi me zatvorili u wc, bacali bi ih na mene", rekao je Svenky u videu.

Usprkos svemu, Svenky je pronašao način da se nosi s tim izazovima, oslanjajući se na podršku obitelji i prijatelja, te odlučujući se boriti protiv nasilja kako bi pomogao drugima u sličnoj situaciji.

