Skriva je kao zmija noge: Tko je samozatajna supruga Nike Kovača s kojom je u braku 26 godina

Naš proslavljeni nogometni reprezentativac Niko Kovač jučer je proslavio svoj 54. rođendan. Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije trenutačno je na poziciji trenera Borussije Dortmund, a iako se o njegovim profesionalnim potezima piše naveliko, kad je pak riječ o privatnom životu, Niko je poprilično samozatajan.

Naime, Kovač se rijetko pojavljuje u javnosti sa svojom "boljom polovicom" pa mnogi ni ne znaju kako izgleda njegova supruga Kristina koja mu je ujedno bila i najveća podrška tijekom njegove nogometne karijere.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Svoju suprugu Niko Kovač je upoznao kao tinejdžer

Suprugu, o kojoj se zna tek da je Berlinčanka hrvatskog podrijetla, Niko je upoznao još kao tinejdžer, a sudbonosno "da" izgovorili su 1999. godine. I premda o istoj ne govori često, jednom prilikom otkrio je kako je odmah znao da je upravo Kristina žena s kojom želi provesti svoj život.

"Kad smo se upoznali, život mi se bitno promijenio. Nije bilo onoga da sam bio s njom do devet navečer, a poslije s prijateljima do neko doba. Od početka sam znao da je ona 'ta'. Još dok smo posjećivali tadašnju 'jugoslavensku' dopunsku nastavu u Njemačkoj, ja sam bio u sedmom, a ona u petom razredu. I tada sam je ugledao - i nekoliko godina kasnije postala je moja djevojka. To sam ozbiljno shvatio. Svugdje ima malih problema, i uvijek smo ih rješavali. Danas imamo odličan brak. Prijatelja se nisam odrekao, no trebalo je postaviti prioritete u životu. Rekao bih da sam obiteljski čovjek", otkrio je svojedobno za Glas Koncila.

POGLEDAJTE VIDEO: Vi ste taj koji buši u 7 ujutro? E, pa susjedi vas sad mogu kazniti! Neki su već dobili opomene

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Niko i Kristina Kovač u braku su dobili kćer Lauru

Supružnici su u braku dobili i kćer Lauru, a Kovač nikad nije skrivao kako su mu supruga i kćer oduvijek bile na prvom mjestu.

"Morao sam se mnogo toga odreći, no dragi me Bog nagradio: ne samo što sam postao profesionalac nego sam i upoznao svoju suprugu. Jer u današnje vrijeme to ide tako da najprije postaneš profesionalac, a potom upoznaš prvu curu. Naša veza traje od 1991., a u braku sam od 1999. godine. Kći nam se rodila u Hamburgu, baš one godine kad sam prešao iz Bayerna u Hamburg, tako da sam prezadovoljan. Kad nešto želiš steći u životu, moraš se odlučiš za nešto. Ja sam se odlučio za ono pravo", kazao je jednom prilikom za spomenuti medij.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi ih rade, ali znate li rizike? Stručnjaci upozoravaju: 'Sve izgleda u redu, ali...'