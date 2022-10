'OVO JE IZUZETNO TEŠKO...' / Skockana Neda Ukraden ukrala pažnju u Beogradu pa se umalo rasplakala zbog priznanja: 'Kada sam pobjegla pred rat'...

Pjevačica Neda Ukraden (72) u jednom beogradskom restoranu održala je promociju autobiografije "Zora je svanula". Kako prenose srpski mediji, Neda se na početku promocije gotovo rasplakala, pjevačica je priznala da joj je bilo jako teško početi pisati knjigu o svom životu. "Pisati o ljudima koji nisu živi je izuzetno teško. Na neki način to me obavezuje na jedno veće poštovanje i na jednu veću diskreciju", rekla je Neda, prenosi Blic.rs. "U knjizi sam pisala o velikim i mali ljubavima. Jednom prilikom me je zaprosio Novozelanđanin nakon 12 sati našeg poznanstva", istaknula je pjevačica koja se na spomen rata umalo rasplakala.