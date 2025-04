Skandali, mladost i pogreške: One su holivudske dive, ali tko su njihovi zaboravljeni prvi muževi?

Hollywood je pun slave, glamura i burnih ljubavnih priča. Dok su neke veze poznatih glumica stalno u centru pažnje, njihovi prvi brakovi često ostanu zaboravljeni – bili su kratki, manje poznati ili zasjenjeni kasnijim, slavnim partnerima. Prisjetimo se glumica za čije prve muževe malo tko zna – brakova koji su s vremenom pali u drugi plan.

Kim Kardashian i Damon Thomas

Danas jedna od najpoznatijih žena svijeta, reality zvijezda Kim Kardashian (44), iza sebe ima nekoliko brakova, poput onog s reperom Kanyeom Westom i 72-dnevni brak s košarkašem Krisom Humphriesom. No, njezin prvi suprug bio je glazbeni producent Damon Thomas.

Vjenčali su se 2000. godine, kada je Kim imala samo 19 ili 20 godina. Brak je potrajao tri godine, do 2003. Kim je kasnije u reality showu Keeping Up With the Kardashians u šali spomenula kako se udala pod utjecajem droga.

Foto: Profimedia

Michelle Pfeiffer i Peter Horton

Prvi suprug glumice Michelle Pfeiffer (66) bio je glumac i redatelj Peter Horton, kojeg je upoznala početkom 1980-ih na satu glume.

Foto: Profimedia

Vjenčali su se 1981. i proveli zajedno šest godina. Brak je završio zbog pritiska koji su donijele njihove karijere. I nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima.

Demi Moore i Freddy Moore

Prije nego što je postala svjetski poznata kao glumica Demi Moore (62), udana za Brucea Willisa i kasnije Ashtona Kutchera, bila je Demi Guynes. Svoje danas prepoznatljivo prezime preuzela je od svog prvog supruga, glazbenika Freddyja Moorea.

Foto: Profimedia

Vjenčali su se 1980. godine kada je Demi imala samo 17 godina, dok je Freddyju bilo 29. Njihov brak potrajao je do 1985., no prezime Moore ostalo je trajni dio Deminog profesionalnog identiteta.

Angelina Jolie i Jonny Lee Miller

Glumica Angelina Jolie (49) bila je u braku s glumcem Jonnyjem Lee Millerom od 1996. do 1999. godine.

Foto: Profimedia

Upoznali su se tijekom snimanja filma Hackers i brzo su se zaljubili. Iako su se vjenčali dok je Jolie imala samo 20 godina, brak je trajao svega tri godine, a par se razveo 1999. godine. Iako su se razdvojili, ostali su u prijateljskim odnosima.

Britney Spears i Jason Alexander

Pop princeza Britney Spears (43) imala je turbulentan ljubavni život, poput braka s Kevinom Federlineom i nedavni brak sa Samom Asgharijem. Ipak, njezin prvi brak bio je vjerojatno najkraći i najšokantniji.

Foto: Profimedia

U siječnju 2004. godine, tijekom provoda u Las Vegasu, udala se za svog prijatelja iz djetinjstva, Jasona Alexandera. Brak je poništen samo 56 sati kasnije. Ovaj impulzivni čin postao je medijska senzacija i primjer onoga što se ponekad naziva holivudskim brakom – glamuroznim, ali izuzetno kratkotrajnim.

Foto: Instagram

Drew Barrymore i Jeremy Thomas

Drew Barrymore (50), miljenica Hollywooda od djetinjstva, imala je nekoliko brakova, no prvi je bio izuzetno kratak i često zaboravljen.

Foto: Profimedia Barrymore je prošla kroz nekoliko brakova i veza, a njezin ljubavni život često je bio u središtu medijske pažnje. S 19 godina udala se za Jeremiaha Thomasa, no brak je trajao samo nekoliko mjeseci.

Godine 1994., u dobi od samo 19 godina, udala se za Jeremyja Thomasa, vlasnika bara iz Los Angelesa. Njihova bračna sreća trajala je svega 19 dana prije nego što su se razveli.

