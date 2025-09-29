Skandal uoči koncerta Robbieja Williamsa: Bugarski inspektori otpušteni zbog iznuđivanja mita

Ministarstvo prometa Bugarske otpustilo je dvojicu dugogodišnjih inspektora iz Izvršne agencije za cestovni promet nakon što su uhvaćeni kako iznuđuju mito od vozača kamiona koji su prevozili opremu za koncert pjevača Robbieja Williamsa (51) u Sofiji, piše Novinite.com. Williams je nastupio u glavnom gradu Sofiji u nedjelju navečer u sklopu svoje turneje "Britpop".

Ministar prometa Grozdan Karadžov potvrdio je kako su inspektori, koji su u sustavu radili još od 2012. godine, odmah suspendirani i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak. Istaknuo je da je Ministarstvo prometa u potpunosti surađivalo s Ministarstvom unutarnjih poslova u identifikaciji i uhićenju odgovornih osoba.

Prema navodima istrage, incident se dogodio 25. rujna, kada su četiri vozača britanskih kamiona, koji su prevozili scensku i tehničku opremu za koncert, bili prisiljeni platiti mito. Ukupan iznos iznosio je 400 leva (oko 205 eura) i dodatnih 300 eura. Tužitelji su kasnije precizirali da su dva vozača platila po 200 leva, dok je treći dao 300 eura. Nakon dojave organizatora koncerta i uz podršku Britanskog veleposlanstva, osumnjičeni su zadržani u pritvoru na 72 sata.

Najavljen štrajk

Dana 28. rujna, Gradsko tužiteljstvo u Sofiji objavilo je da su protiv obojice inspektora podignute službene optužnice za primanje mita.

Zamjenica gradskog tužitelja Desislava Petrova izjavila je da je postupanje bilo brzo i učinkovito nakon zaprimljene prijave. Pretraženi su službeni automobili, privatne adrese i osobne stvari osumnjičenih, a svjedoci su ispitani tijekom istrage i pred sudom. Petrova je naglasila kako su uhićenja provedena u tajnosti, kako bi se spriječila moguća opstrukcija ili prikrivanje dokaza.

Na konferenciji za novinare, ministar Karadžov osudio je postupke inspektora kao ostatke zastarjele korupcijske kulture.

"To su prakse naslijeđene iz prošlosti, navike koje su nespojive s našom novom politikom. Reagirali smo brzo i odlučno. Prijava je zaprimljena u četvrtak, a već u petak su dvojica zaposlenika bila uhićena," izjavio je ministar. Dodao je i kako ne može iznositi operativne detalje koji su poznati isključivo tužiteljima i istražiteljima, ali je naglasio da će njegovo ministarstvo i dalje u potpunosti surađivati s pravosudnim tijelima.

Skandal je izazvao val nezadovoljstva među zaposlenicima „Automobilske administracije“. Sindikat agencije, predvođen Alexanderom Ivanovim, najavio je mogući štrajk i zatražio ostavku cjelokupnog vodstva.

Sindikalni predstavnici tvrde kako uhićeni inspektori nisu jedini odgovorni te da unutar agencije postoji dublji, sustavni problem. Optužili su rukovodstvo da otpušta zaposlenike koji se bore za poštene plaće, dok osobe povezane s korupcijom ostaju netaknute, piše Novinite.com.

