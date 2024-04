Južnokorejski pjevač Park Jae-sang, poznatiji kao Psy (46), popularnost je stekao 2012. godine s pjesmom "Gangnam Style". Pjesma je preko noći dosegnula ogroman broj pregleda, a do kraja 2012. "Gangnam Style" je bio na vrhu glazbenih ljestvica u više od 30 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Rusiju, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Čar te pjesme bio je upravo Psyjev neobičan ples, kojeg je većina ljudi, barem jedanput pokušala izvesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odao se alkoholu

Psy je nakon objave te pjesme postao jedan od najtraženijih glazbenika. Potpisao je ugovor s menadžerom Justina Biebera te snimio hit sa Snop Doogom, a bio je i svjestan da svaki idući singl mora biti bolji od "Gangnam Stylea", kako bi ostao na vrhu u glazbenom svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Međutim plan mu je propao jer je Psy pao u depresiju i odao se alkoholu.

"Ako sam sretan pijem, ako sam tužan pijem. Ako pada kiša, pijem, ako je sunčano pijem", rekao je Psy u jednom intervju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokrenuo vlastiti biznis

Ubrzo se vratio u Južnu Koreju te tamo pokrenuo vlastitu glazbenu kuću, gdje nastoji pomoći mladim glazbenicima da se probiju na tržište.

"Jedna od stvari koje najviše volim kod ovog posla je to što je nepredvidiv. Međusobno kažemo da smo u 'poslu s poklopcem' - jer ne znate što imate dok to ne otvorite. Ne znaš koji će oblak donijeti kišu", rekao je Psy u intervjuu za New York Times prije dvije godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Psy je otkrio i kako osjeća veliki pritisak dok odlučuje o karijerama mladih glazbenika. Tvrdi kako je to puno veći pritisak nego kada odlučuje o svojoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna više nije jedini favorit na kladionicama na Eurosongu