Većina nas se sa sjetom sjeća ranih 2000-ih te hitova i bendova koji su obilježili to vrijeme. Većina njih se kroz vrijeme znala pojaviti u javnosti, od Claudie Beni, Ivane Brkić, do grupe E.T. Ipak, jedan duo nestao je bez traga - Tina i Nikša.

"Za sva vremena, ja sam tvoja sjena", pjevali su tada Nikša Jurinović i Valentina Krtanjek. Ovaj je dvojac debitirao 1998. na Dori upravo sa spomenutom pjesmom.

Godine 2003. Tina i Nikša na Dori su izveli pjesmu "Za sva vremena". Nažalost, pjesma je ostala za sva vremena, a za Tinu i Nikšu se kasnije i nije baš previše čulo. Podsjetimo, Valentina Krtanjek i Nikša Jurinović debitirali su na Dori 1998. te je od tada njihova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Od tog je trenutka njihova karijera krenula uzlaznom putanjom, a mladu su Valentinu mnogi uspoređivali s Vesnom Pisarović, koja je u to vrijeme bila gotovo na vrhuncu svoje pop-karijere u Hrvatskoj.

S pjesmom "Kad si kraj mene" nastupili su 2000. godine na Hrvatskom radijskom festivalu, a 2001. godine vraćaju se na HRF s pjesmom "Da je bilo sve po mom", za koju su snimili iznimno zabavan videospot.

Također, iste godine slušatelji i urednici 110 hrvatskih radijskih postaja dodijelili su Grand prix njihovoj pjesmi "E, da mi je". Godine 2002. nastupaju na Hrvatskom radijskom festivalu i s pjesmom "Idi i ostavi me" najavljuju svoj drugi studijski album "Mala zvijezda sjevera" koji je objavljen iste godine.

Ponovo nastupaju na HRF-u 2004. i 2005., a 2006. posljednji put su nastupili na Dori, s pjesmom "Kazna", no nisu ušli u finale.

Tina i Nikša

Godine 2009. Croatia Records objavio je album "Zlatna kolekcija" s najvećim hitovima Tine i Nikše. Kao i većina pop izvođača ranih 2000-ih, najviše su obožavatelja imali među mlađom populacijom.

Duo je prestao postojati 2006. godine, nakon dva studijska albuma, "Digni me do neba" i "Mala zvijezda sjevera".

Jedno se vrijeme pričalo da je Nikša otišao u Legiju stranaca, a da je Valentina navodno osnovala lanac mesnica. I dok se o Tini danas ne zna apsolutno ništa, o Nikši se tu i tamo čuju neke novosti. Tako kruži priča da je Nikša je postao direktor turističke agencije.

"Ako vrijeme može stati neka stane pa se vrati do tebe", pjevali su prije 20 godina, a danas bi mnogi njihovi obožavatelji voljeli da se legendarni dvojac bar nakratko vrati na scenu.

