Sjećate se Hobieja iz 'Baywatcha'? Žene ludjele za njim, a onda ga droga uništila

Američki glumac Jeremy Dunn Jackson (43), kojeg publika najbolje pamti po ulozi Hobieja Buchannona u legendarnoj seriji "Baywatch", nekoć je bio idol brojnih žena zahvaljujući svom izgledu i šarmu. No, njegov život krenuo je nizbrdo kad je javno priznao ovisnost o drogama, što je, kako je izjavio, utjecalo i na njegov odlazak iz serije. Unatoč mračnom razdoblju, Jeremy je uspio prevladati ovisnost nakon rehabilitacije. U nedavnom dokumentarcu "After Baywatch: Moment In The Sun" otkrio je da je tijekom posljednje sezone serije koristio meth. "U jednom trenutku se prisetio interakcije sa svojim ocem na ekranu: 'Sjećam se da je David rekao: 'pušiš li travu ili tako nešto?' A ja sam razmišljao kao: 'Isuse, oni misle da pušim travu?' Nikada im nisam mogao reći istinu. Šta bi oni mislili? Kada nisi spavao pet dana i pušiš kristalni met, netko te pogleda u oči i kaže: 'Čovječe, jesi li dobro?' je najgora stvar koja se može dogoditi", ispričao je.