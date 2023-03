TV zvijezda Vicki Michelle, 72-godišnja veteranka serije 'Allo 'Allo! - koja je ovaj tjedan debitirala u EastEndersu kao Jo Cotton, kaže kako se osjeća duplo mlađe te kako joj se sada nude stvarno odlične uloge!

Podsjetimo, glumica je u više navrata priznala da ju je uloga konobarice Yvette obilježila za cijeli život, ali to joj ne smeta.

"Ljudi su mi neprestano prilazili ili bi mi samo dovikivali na ulici: 'Oh, Rene.' Bilo je lijepo sudjelovati u projektu koji je ljudima toliko značio", priznala je u jednom intervjuu.

Ona dodaje: "Nikada nisam imala nikakve tretmane na svom licu, niti Botox niti plastičnu kirurgiju. Uvijek skinem šminku i hidratiziram kožu. Mama mi je uvijek govorila: 'Ne izlazi van bez ruža za usne', pa to nikada ne radim. Ali hvala Bogu na mojim genima, nikada nisam imala nikakve zahvate i prilično sam ponosna na to. Čula sam da dolazi prirodno podizanje lica, pa bih to mogla isprobati."

"Ali ja sam glumica - moje lice mora se micati. Ljudi izgledaju nevjerojatno kada prođu ove zahvate, ali onda im lice ne može izraziti emocije i svi na kraju izgledaju isto. Tako da sam zaista sretna sa sobom. Sve se svodi na to da ne gurate sebe do krajnjih granica".

Vicki nastavlja: “Nikada nisam imala pritisak da izgledam na određeni način, ali dolazim iz ere u kojoj nije bilo tog tipa pritiska. Nismo imali društvene medije, ali za mlađe ljude sada je drugačije. Doista mi je žao mladih ljudi danas. Ne bi trebalo biti bitno kako izgledate, već tko ste. Mladi se stalno brinu, a to nije dobro jer bi trebali biti sretni", dodala je.

"Morate voljeti osobu zbog onoga što jesu, ne zbog onoga kako izgledaju. Gledam svoje sestrične i vidim kako reagiraju na društvene medije i mislim, 'Ovo nije dobro'.

"Ako se više usredotočimo na unutarnju ljepotu, mislim da će to biti dobra stvar".