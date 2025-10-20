Sjećate li se kad je Seve isfurala brkove? Bradica je danima bila glavna tema među Hrvatima

Severina Vučković, poznata jednostavno kao Severina, jedna je od najuspješnijih i najutjecajnijih glazbenica u regiji. Ova rođena Splićanka već početkom 1990-ih započela je karijeru koja će obilježiti domaću pop scenu na jedinstven način.

Svoj prvi album, Severina, objavila je 1992. godine i već tada pokazala potencijal za zvjezdani status. Ubrzo je osvojila publiku pjesmama „Dalmatinka”, „Trava zelena” i „Prijateljice”, koje su postale klasici hrvatske zabavne glazbe, a njezini rani albumi, poput Trava zelena (1995.) i Djevojka sa sela (1998.), učvrstili su njezinu poziciju kao jedne od najpopularnijih pjevačica u Hrvatskoj i regiji.

Početkom 2000-ih Severina je napravila zaokret prema modernijem zvuku i scenskom izričaju. Album Severgreen (2004.) donio je prepoznatljivu kombinaciju popa i mediteranskog štiha, dok je suradnja s autorima kao što su Goran Bregović i Tonči Huljić dodatno obogatila njezin glazbeni identitet.

I dok se tijekom zadnjih trideset godina mijenjao njezin glazbeni izričaj, Severina je istovremeno eksperimentirala i s modom i vlastitim stilom, a mi smo se sada prijetili trenutka od prije točno 20 godina kad se pjevačica pojavila na jednom događaju, a o njezinom tadašnjem izdanjem mediji su brujali još danima nakon istog.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Svi su gledali u Severinine brkove

Riječ je o reviji Cro-a-portera koja je u listopadu 2005. godine u prve redove privukla najpoznatija imena s domaće showbiz scene, a zvijezda večeri bila je upravo Severina koja se na istoj pojavila s nalijepljenim brkovima i bradicom. Njezino nesvakidašnje izdanje bilo je tema rasprava u javnosti još dugo nakon same revije, a mnogi se slažu kako je do danas, upravo to najluđe Severinino modno izdanje.

Podsjećamo, pjevačica se ovih dana priprema za čak dva koncerta u zagrebačkoj Areni koji će se održati 7. i 8. studenog, a koje je rasprodala u rekordnom roku.

