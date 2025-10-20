HRABAR POTEZ /

Sjećate li se kad je Seve isfurala brkove? Bradica je danima bila glavna tema među Hrvatima

Sjećate li se kad je Seve isfurala brkove? Bradica je danima bila glavna tema među Hrvatima
Foto: Igor Kralj/pixsell

Prije točno 20 godina Severina se pojavila u potpuno neočekivanom izdanju

20.10.2025.
14:09
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Severina Vučković, poznata jednostavno kao Severina, jedna je od najuspješnijih i najutjecajnijih glazbenica u regiji. Ova rođena Splićanka već početkom 1990-ih započela je karijeru koja će obilježiti domaću pop scenu na jedinstven način.

Svoj prvi album, Severina, objavila je 1992. godine i već tada pokazala potencijal za zvjezdani status. Ubrzo je osvojila publiku pjesmama „Dalmatinka”, „Trava zelena” i „Prijateljice”, koje su postale klasici hrvatske zabavne glazbe, a njezini rani albumi, poput Trava zelena (1995.) i Djevojka sa sela (1998.), učvrstili su njezinu poziciju kao jedne od najpopularnijih pjevačica u Hrvatskoj i regiji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

 

Početkom 2000-ih Severina je napravila zaokret prema modernijem zvuku i scenskom izričaju. Album Severgreen (2004.) donio je prepoznatljivu kombinaciju popa i mediteranskog štiha, dok je suradnja s autorima kao što su Goran Bregović i Tonči Huljić dodatno obogatila njezin glazbeni identitet.

 

I dok se tijekom zadnjih trideset godina mijenjao njezin glazbeni izričaj, Severina je istovremeno eksperimentirala i s modom i vlastitim stilom, a mi smo se sada prijetili trenutka od prije točno 20 godina kad se pjevačica pojavila na jednom događaju, a o njezinom tadašnjem izdanjem mediji su brujali još danima nakon istog. 

Foto: Igor Kralj/pixsell

 

Svi su gledali u Severinine brkove

Riječ je o reviji Cro-a-portera koja je u listopadu 2005. godine u prve redove privukla najpoznatija imena s domaće showbiz scene, a zvijezda večeri bila je upravo Severina koja se na istoj pojavila s nalijepljenim brkovima i bradicom. Njezino nesvakidašnje izdanje bilo je tema rasprava u javnosti još dugo nakon same revije, a mnogi se slažu kako je do danas, upravo to najluđe Severinino modno izdanje. 

Podsjećamo, pjevačica se ovih dana priprema za čak dva koncerta u zagrebačkoj Areni koji će se održati 7. i 8. studenog, a koje je rasprodala u rekordnom roku. 

 

SeverinaBrkoviCro-a-porter
