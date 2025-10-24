Sjećate li se braće iz hit serije 'Malcolm u sredini'? Nećete vjerovati kako danas izgledaju

Američki glumac i zvijezda popularne serije "Malcolm u sredini", Frankie Muniz (39) objavio je na Instagramu fotografiju s “televizijskom braćom”, glumcima Justinom Berfieldom (39) i Christopherom Mastersonom (45). Fotografija je, kako je otkrio, nastala na setu snimanja novih epizoda kultne serije.

„Rečeno mi je da ovo još ne objavljujem, ali onda sam poslušao ovu pjesmu. Previše sam uzbuđen što ćete vidjeti nove epizode i jako mi nedostaju braća“, napisao je Frankie.

Uz objavu je dodao pjesmu "Boss of Me" grupe They Might Be Giants, poznatu kao uvodnu špicu serije koja je osvojila i Grammy nagradu.

Objava odmah izazvala val nostalgije među obožavateljima

„Ne mogu dočekati nove epizode!“, „Izgledate odlično, tako sam uzbuđena zbog povratka serije!“, „Serija neće biti ista bez Deweya“, i „Kao da gledam bogove kako se vraćaju na Olimp“, samo su neki od brojnih komentara.

U nastavku serije, koji dolazi 18 godina nakon posljednje sezone, Malcolmu kojeg glumi Frankie Muniz, Reeseu kojeg tumači Justin Berfield i Francisu pravim imenom Christopher Masterson ponovno će se pridružiti i poznata mama Lois kojeg je utjelovila Jane Kaczmarek (69) i tata Hal kojeg glumi legendarni Bryan Cranston (69).

Jedini koji neće biti dio originalne postave je Erik Per Sullivan (34), glumac koji je tumačio Deweya. On se još 2007. godine povukao iz javnosti i, prema posljednjim informacijama, studira književnost. Njegovu će ulogu preuzeti Caleb Ellsworth-Clark.

