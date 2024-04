Naš pjevač Siniša Vuco danas slavi 53. rođendan, a povodom toga procurile su fotografije s njegove proslave prije deset godina, na kojoj je ujedno promovirao i spot za pjesmu "Beč".

Spot Beč objavljen je na službenoj YouTube stranici Croatie Recordsa, a od 2014. godine do danas skupila je 510.621 pregleda, a Vuco je tada rekao kako se tom pjesmom vratio zvuku koji je njegovao na počecima svoje 20-godišnje karijere.

Njegov kolega na proslavi

Na proslavi su se okupili njegovi mnogi prijatelji, a među njima bio je i njegov kolega Mladen Burnać. Prema fotografijama na kojima je Mladen, može se primijetiti kako je potpuno promijenio svoj izgled.

Njegova karijera

Vucina karijera započela 1987. godine, kada je sa samo 16 godina pobijedio na lokalnom glazbenom natjecanju "Glas Kaštela". Bio je pod velikim utjecajem bosanskih rock sastava kao što su, Bijelo dugme, Valentino, Merlin i Vatreni poljubac.

Pjevao je i svirao u splitskom heavy metal sastavu Vatrene Ulice te u trash metal sastavu Witchcraft, također iz Splita.

Njegov prvi hit bio je "Molim te vrati se", kojeg je otpjevao na splitskom festivalu u duetu s pjevačicom Ivankom Luetić 1992. godine. Veliki preokret u svojoj glazbenoj karijeri napravio je u drugoj polovici devedesetih, kada je izbacio album nove narodne glazbe "Volim piti i ljubiti", kojim je postigao veliku popularnost.

Pisao je i skladao za mnoge popularne hrvatske izvođače kao što su Mišo Kovač, Kemal Monteno, Zlatni dukati, Alka Vuica, Vlado Kalember te mnogi drugi. Napisao je čak i pjesmu "Stari se" Marku Perkoviću Thompsonu i Tihu Orliću. Dobitnik je diskografske nagrade "Zlatna Ptica" za preko 100.000 prodanih albuma.

Godine 2007. dobio je kaznenu prijavu, pa mu je bio uskraćen nastup na Dori, na kojoj je trebao nastupiti s pjesmom "Zbog tebe".

Donio odluku

U travnju 2008. objavio je da prekida veze s hrvatskom estradom te dobrovoljno napušta Hrvatsku glazbenu uniju. Tada je donio odluku prestanka davanja izjava za medije. U priopćenju koje je ovjerio kod javnog bilježnika i uputio medijima i HGU između ostaloga stoji:

"Nakon 17 godina bavljenja glazbom i 14 albuma, zbog raznih okolnosti koje su me pratile, odlučio sam da kao pjevač u Hrvatskoj više nikad neću objavljivati pjesme ni albume (osim 'Vuco livea’ koji ću snimiti do kraja ove godine). Također, formalno sam istupio iz Hrvatske glazbene unije, čime želim dati do znanja da se više ne osjećam članom estrade."

Vuco je poznat po hitovima poput, "Podigla me iz pepela", "Crna ženo", "Rajske kočije", "Volim piti i ljubiti", a 2010. objavio je i pjesmu "Tražena si roba u gradu", u čijem spotu je bila tadašnja Missica Hrvatske, Katarina Banić. Pjesma je u vrlo kratkom vremenu postala pravi hit.

Politička karijera

Vuco se okušao i politici 2001. godine, kada se kandidirao na lokalnim izborima, na kojima je kao nositelj nezavisne županijske liste osvojio je 3.307 glasova, čime nije prešao izborni prag.

Godine 2003. kandidirao se kao glavni nositelj liste od trinaest kandidata na parlamentarnim izborima te osvojio 1.021 glas, ali nije dobio dovoljan broj glasova za ulazak u Hrvatski sabor.

Na parlamentarnim izborima 2011. kandidirao se kao glavni nositelj Neovisne liste Siniše Vuce. Lista se kandidirala u prvoj i desetoj izbornoj jedinici. Svaka lista imala je različite kandidate, svaka po 14 osoba.

U prvoj izbornoj jedinici lista je osvojila 961 glas, a u desetoj 2004 glasa, čime nije prijeđen izborni prag. Prilikom predizborne kampanje Vuco je prekinuo medijsku šutnju za koju se ranije opredijelio. Vodio je kampanju pod nazivom "Šutnja je zlato. Pričat ću u Saboru!", koja se više doimala kao svojevrstan performance kao reakcija na vladajuću političku situaciju, a manje kao ozbiljna politička kandidatura.

Privatni život

Oženio se dva puta, a jednom se razveo.

Trenutno je u braku s Jelenom Vuco, s kojom Ima četvero djece, sinove Vilibalda i Luku te kćeri Brigitu i Katarinu.

U studenom 2007. optužen je da je išamarao suprugu te ju zajedno s njezinom sestrom izbacio na ulicu, nakon čega je protiv njega pokrenut sudski postupak. Kasnije su to demantirali on njegova supruga, pa je tužba povučena.

