Glumac Siniša Ružić (54) zbog problema s astmom odlučio se podvrgnuti polisomnografiji, odnosno metodi za dijagnostiku poremećaja u spavanju pa je noć proveo u bolnici, gdje je morao biti spojen na različite aparate, a svoj boravak u bolnici podijelio je s pratiteljima na Instagramu, čime je zabrinuo mnoge.

'Servis auspuha'

Siniša je objavio fotografiju iz bolnice na kojoj je spojen na različitim aparatima te pokazao svojim pratiteljima da je sve dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Servis auspuha ili polisomnografija", našalio se Siniša opisom objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema razloga za brigu

Siniša je ovom objavom zabrinuo pratitelje pa su ga mnogi odmah upitali što se događa s njegovim zdravljem. Glumac je kasnije za 24sata otkrio da nema razloga za brigu, budući da su mu nalazi uredni.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL Foto: Damir Špehar/PIXSELL Siniša Ružić na jubilarnom 20. izdanju BOK festa.

"Zanimalo me dođe li do zastoja disanja u snu. Naravno, meni se dogodi napadaj tijekom sna. To vam je noćna mora nas astmatičara. Ne znate hoćete li preživjeti, ali kod mene na kraju bude sve ok. Mjerili su mi kisik u krvi, udisaje, otkucaje srca, hrkanje…Dobro sam", rekao je Siniša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumac o Priji

Podsjetimo, nedavno se glumac osvrnuo na rasprodane koncerte srpske pjevačice Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni, pa objasnio Hrvatima oko čega bi se trebali brinuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam što ona pjeva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo zavrtjeti posao koji koristi svima, napuniti četiri puta dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve. Platit će sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod", samo je jedan dio njegove objave na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više alergičara i asmatičara, ali i plućnih bolesnika. Krivac? Klimatske promjene

Tekst se nastavlja ispod oglasa