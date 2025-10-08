BOLAN GUBITAK /

Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu

Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Cijelo Sarajevo je plakalo za legendarnim pjevačem

8.10.2025.
21:03
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brojni građani su se okupili ispred Doma mladih u Sarajevu kako bi odali počast pjevaču Halidu Bešliću koji nikada neće biti zaboravljen.

I dok su gradom odzvanjali Halidovi hitovi, mnogi su brisali suze s lica. Halid je iza sebe ostavio sina Dinu, koji je na okupljanju pjevao očeve pjesme, a neizmjernu tugu nije mogao sakriti. U jednom trenutku je pohrlio u zagrljaj Halidovom harmonikašu.

Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu
Foto: Rtl
Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu
Foto: Rtl

Cijelo Sarajevo je plakalo za legendarnim pjevačem.

Shrvani Dino

Podsjetimo, Dino se dirljivim riječima oprostio od oca na društvenim mrežama.

"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvom Belminu", započeo je Dino.

Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu
Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

"Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", zaključio je.

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, kojoj je posvetio svoju posljednju pjesmu, snahu Mahiru te unuke Lamiju i Belmina-Kana.

POGLEDJATE VIDEO: I kamen bi zaplakao! Pogledajtu reakciju susjeda kojeg je potresla vijest o Halidovoj smrti

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOLAN GUBITAK /
Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu