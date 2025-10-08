Sina Halida Bešlića preplavile emocije na okupljanju u Sarajevu: Nije mogao sakriti tugu

Brojni građani su se okupili ispred Doma mladih u Sarajevu kako bi odali počast pjevaču Halidu Bešliću koji nikada neće biti zaboravljen.

I dok su gradom odzvanjali Halidovi hitovi, mnogi su brisali suze s lica. Halid je iza sebe ostavio sina Dinu, koji je na okupljanju pjevao očeve pjesme, a neizmjernu tugu nije mogao sakriti. U jednom trenutku je pohrlio u zagrljaj Halidovom harmonikašu.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Cijelo Sarajevo je plakalo za legendarnim pjevačem.

Shrvani Dino

Podsjetimo, Dino se dirljivim riječima oprostio od oca na društvenim mrežama.

"Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvom Belminu", započeo je Dino.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

"Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino", zaključio je.

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, kojoj je posvetio svoju posljednju pjesmu, snahu Mahiru te unuke Lamiju i Belmina-Kana.

POGLEDJATE VIDEO: I kamen bi zaplakao! Pogledajtu reakciju susjeda kojeg je potresla vijest o Halidovoj smrti