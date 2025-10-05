Silvija iz 'Života na vagi' o svadbi s Mislavom: 'Uvježbavali smo ples nekoliko sati'

Na vjenčanju bivših kandidata RTL-ovog showa "Život na vagi", Silvije Temšić i Mislava Vlašića, okupilo se više od 200 gostiju, uključujući bivše kandidate i trenera Edu Mehmedovića i voditeljicu Marijanu Batinić.

Ljubav Silvije i Mislava započela je tijekom njihovog sudjelovanja u showu gdje su se zajedno suočili s brojnim izazovima, a ovog vikenda su se vjenčali u Sesvetama.

Okrunjena ljubav iz showa

"Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. I nismo imali kišu, što nam je bio najveći strah! Bila sam emotivna i moji su bili, što odlazim iz kuće. Braća pogotovo, tako da je meni bilo teško - morala sam paziti na šminku", rekla je Silvija za RTL.hr.

Priznala je da je sve bilo kako su i zamišljali, od obreda i zabave do fotografiranja i prvog plesa. "Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas. Svaki smo korak pogodili", dodala je.

Kada su im se nakon svadbe slegli dojmovi, shvatili su da bi možda trebali promijeniti profesije: "Mislav i ja stalno pričamo kako bismo se možda mogli početi baviti organizacijom vjenčanja - toliko je sve ispalo točno kako treba!"

Bračni par Vlašić nije mogao kriti zadovoljstvo svojom obitelji iz showa "Život na vagi" koji su bili s njima na njihov poseban dan.

"Jako nam je drago što su svi došli. Očekivali smo to jer smo svi stalno u kontaktu, družimo se kad god možemo, iako smo po cijeloj Hrvatskoj. Svima im hvala što su izdvojili vrijeme", istaknula je Silvija za RTL.hr.

Silvija se još privikava na novi status gospođe Vlašić: "Potpis sam već izvježbala, ali mi na poslu još zna 'pobjeći' staro prezime. Naviknut ću se, nadam se brzo!"

Nakon vjenčanja planiraju otputovati u toplije krajeve: "Vrijeme nas je stvarno poslužilo za vikend, ali zima je stigla. Sad ćemo se malo maknuti i odmoriti, a sve ćete moći pratiti na društvenim mrežama."

