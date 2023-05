Silvia Dvornik, partnerica tenora Marka Pecotića Pece, pohvalila se sjajnom figurom u jednodijelnom kupaćem kostimu s velikim prorezom na području grudi, a novu fotografiju podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

'Nekad su riječi totalno out'

''Dobra vremena i taman ten'', napisala je u opis fotografije na kojoj pozira ogrnuta bijelom košuljom, a do izražaja dolazi njezin tanki struk u badiću.

Pratitelji je u komentarima nisu prestali hvaliti, a evo nekih od komplimenata koje je dobila za svoj izgled:

''A Silvaaa… Nekad su riječi totalno out…'', ''Divota, bravo!'', ''Predivna'', ''Opa!'', "Pa, teta Silva, goriš".

Njenu besprijekornu figuru u badiću komentirao i njen voljeni, Marko Pecotić, zalijepio joj je tri crvena srca u komentar.

Podsjetimo, razvod Marka Pecotića Pece bio je pod budnim okom javnosti kad se saznalo za to. To bi bio uobičajeni razvod da Marko nije javno priznao da ima novu djevojku, a radi se o njegovoj bliskoj suradnici Silviji Dvornik. S uskoro bivšom suprugom Irenom Pecotić ima dvojicu sinova, a razvode se nakon 17 godina braka.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu par nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se.

Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", otkrio je Peco za Radio Dalmaciju.

Dodao je i kako je nakon tog njegovog javnog priznanja krenula lavina negativnih komentara, čemu se nije nadao: "Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta… Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć.

Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inbox na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu."

Ipak, rekao je kako je iz cijele situacije izvukao najbolje, jer je otkrio i tko su mu pravi prijatelji.

"Pokazali su se pravi prijatelji, ljudi koji su mi pokazali svoje pravo lice i stali uz mene, a ovi kojima sam zapravo najviše dao i koji su trebali biti sada uz mene na životnoj prekretnici, prvi su mi napravili najveći problem, pokupili se, htjeli da se izbrišem, da ne budu više dio mog života, toga svega.

To je surova istina s kojom sam se trebao suočiti - ako to mora tako biti, onda ok, nemam ja problem s tim. Žao mi je što je tako ispalo, što sam tolike ljude povrijedio, tako su se oni našli povrijeđeni, ne bi da sam njih ostavio. To su jako bolne teme koje su sad zasjenile sve ovo drugo što sam ja godinama radio", zaključio je.