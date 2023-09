Sia je pronašla inspiraciju u svojim najmračnijim trenucima za stvaranje nove glazbe. Australska pjevačica (47) otkrila je u nedavnom intervjuu sa Zaneom Loweom da je prošla kroz razdoblje depresije nakon razvoda od Erika Andersa Langa nakon dvije godine braka, piše People.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Pa, zapravo, istina je da sam samo tu i tamo pisala pjesme zadnjih šest, sedam godina", rekla je dok je razgovarala o svom nadolazećem albumu "Reasonable Woman".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razvela sam se i to me stvarno uništilo. To je bilo tako mračno vrijeme da sam bila u krevetu tri godine, stvarno, stvarno jako depresivna. I tako nisam mogla učiniti ništa u tom razdoblju," dodala je.

"Reasonable Woman" obilježit će prvo izdanje albuma dobitnice Grammyja nakon albuma "This Is Acting" iz 2016. Iako se izlazak albuma očekuje u proljeće 2024., pjevačica je u srijedu izbacila singl s albuma pod nazivom "Gimme Love".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o tome kako se uspjela natjerati da snimi novu glazbu, rekla je da je počela snimajući "samo male komadiće tu i tamo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I onda se na kraju pokazalo da imamo dovoljno pjesama za album, dovoljno dobrih", objasnila je. "Zato se samo oslanjam na svoju upravu da mi kaže kada imamo dovoljno dobrih, jer ja zapravo ne mogu reći kada mislim da je jedna posebno dobra, mislim da mogu reći, ali oni mi kažu kada imamo 11 ili 12 ili 13 dovoljno dobrih, stvarno dobrih.".

Iako pjevačica ne priča puno o svom ljubavnom životu nakon razvoda, udala se za dečka Dana Bernada, na intimnoj ceremoniji u Portofinu u svibnju.