Shakira (46), koja je posljednjih mjeseci u centru pažnje zbog preljuba slavnog supruga i nogometaša Gerarda Piquea, svoju karijeru nije počela hitom "Whenever, wherever", a ono što mnogi ne znaju je to da je prije pjevačke, imala glumačku karijeru.

Oduvijek je bila talentirana

Pjevačica je imala samo 16 godina kada je glumila u telenoveli "El Oasis", a njene kolege su u jednom intervjuu otkrili da je pjevanje i tada bilo njena ljubav, ali i još jednu zanimljivost.

Redatelj serije Pedro Mogollon je otkrio da se Shakira izdvajala od ostalih glumica: "Znao sam da će postići nevjerojatan uspjeh, prije ili poslije."

Sram ju je prošlosti

Iako je bila talentirana, čim se proslavila kao pjevačica, Shakiru je bilo sramota njene uloge. O tome svjedoči činjenica da je otkupila prava od televizije na kojoj se emitirala telenovela i obrisala skoro sve snimke s interneta.

"Nije joj se svidjelo kako izgleda. To je bila njena odluka. Jednog dana sam stigao na televiziju po svoju plaću i dali su mi još jednu kuvertu - to je bio ček jer je netko otkupio prava. Znao sam da tu seriju više nećemo nikad vidjeti na televiziji", otkrio je Mogollon.