Severinin bivši suprug Igor Kojić opet je na Instagramu podijelio fotografiju s Milanom Popovićem. Na najnovijoj fotografiji, Kojić grli Popovića dok srpski "kralj bakra" grli sina Aleksandra kojeg ima sa Severinom.

"Svatko tko je Aleksandrova obitelj i moja je, i svatko tko je moja obitelj i Aleksandrova je. Istina, fali jedna puzla za kompletnu sliku, ali naći ćemo je dogodine u punom sjaju", napisao je Kojić u objavi uz hešteg kojeg pjevačica često upotrebljava, a on glasi "ljubav se ljubavlju vraća". Igor je tako dva puta u istom danu objavio fotku s Popovićem.

Neki pratitelji su ga u komentarima hvalili zbog stava, no bilo je i onih kojima prijateljstvo Igora i Milana nije "sjelo".

'Ljigavi ste, povraća mi se od vas', pisali su pratitelji

"Lijepo je to što se volite, ali majka je majka", "Malo čudno", "Jako si ljigav", "Vi smijete objaviti sliku Aleksandra i postaviti, a majka ne smije? Klošari!", "Pretužno. Koliko samo mali Aleksandar ima snage da prolazi sve ovo bez svoje mame. Djetetu je mjesto uz majku", "Cirkus za javnost! Ne znaš tko je gori od ove dvojice. Jadno dijete. Psihopati. Sad je sve ok i sve može, a do negdje prije se ništa nije moglo i tužbe svaki dan. Povraća mi se", "Novi kviz, koliko si jadan od jedan do Igor Kojić?, bili su samo neki od komentara...

Podsjetimo, prije nekoliko sati Kojić je objavio fotku na kojoj zagrljeno pozira s Milanom. U svojoj objavi spominje i posinka Aleksandra.

Severina se nije oglasila oko novonastale drame

"Hvala Milanu što je priredio iznenađenje i doveo Aleksandra na moj rođendan, taj dan je za mene bio poseban. Aleksandar je predivno dijete kojeg jako volim i s kojim sam proveo prelijepe godine, neke veze su naprosto neraskidive", napisao je pa nastavio: "Svatko tko je Aleksandrova obitelj i moja je i svatko tko je moja obitelj i Aleksandrova je. Tako je sada, a tako će biti i zauvijek. Živjeli!", napisao je.

Podsjetimo, jučer je objavljena vijest da je Igor Kojić 30. srpnja proslavio 35. rođendan i on je za tu priliku organizirao slavlje na kojem je bio Milan Popović sa sinom Aleksandrom, a viđeni su i skupa u restoranu u Puli. Šuškalo se da je Kojić od Popovića dobio automobil Audi A8 u vrijednosti od oko pola milijuna eura. No, Popović je to za Index demantirao.

"Nije istina da sam Kojiću poklonio ikakav auto. Poklonio sam mu ikonu. Laži podmeću Severina i njezin tim. Igor i ja nikad nismo bili neprijatelji", rekao je Milan Popović za 24sata.