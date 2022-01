Pjevačica Severina Vučković (49) pratiteljima na Instagramu pohvalila se novim setom fotografija koje je slikao profesionalni fotograf.

Severina je pozirala u crvenoj pripijenoj korzet haljinici s crnim bretelicama koja je izvrsno naglasila njeno vitko tijelo i bujno poprsje.

Pjevačica je kosu skupila u niski konjski rep, a na licu je imala meke-up s izraženim žarko crvenim usnama.

Fotograf je Severinu slikao prije i za vrijeme jednog nastupa.

"She believes in angels ('Ona vjeruje u anđele')", napisala je Severina u opisu objave stih iz pjesme "Severina" grupe "The Mission".

Pratitelji su je obasuli mnoštvom komplimenata i lajkova te su joj poručili da je boginja.

"Kraljica", "Boginja", "I anđeli vjeruju u tebe", "Bomba", "Predivna si", "Najljepša", "Žena u crvenom", "Prekrasna žena lavica", samo su neki od komentara.