Pjevačica Severina (51) jutros je stigla na Općinski sud u Zagrebu s odvjetnicom Jasminkom Biloš.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pjevačica je optužena za uhođenje bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, Gordane Buljan Flander i za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole Ljiljani Klinger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Podsjetimo, Severina je trenutno u centru javne pozornosti zbog mukotrpne borbe za skrbništvo nad sinom, nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zbog ukidanja presude, Milan Popović i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina, vraća ocu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica se oglasila nedavno na Facebook profilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nosim ga od kada je bio mala kap na dlanu. Od kada se rodio smo samo nas dvoje. Prvi zub, prva temperatura, prvi koraci. Tata se povremeno pojavljivao (kao i dan danas) i odlazio. I onda je odjednom odlučio biti otac. Od tada, već gotovo 11 godina, traje mučenje i agonija mog djeteta i mene. Ročišta, saslušavanja, ispitivanja, prijavljivanja, vještačenja", započela je.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Znaš da ništa pogrešno nisi napravila. I ne vjeruješ da ti se to opet događa. I nisi kriva. Na svoje dijete nikada nisam glas podigla, a kamoli išta slično. Ne postoji ama baš nikakav razlog zbog kojeg dijete ne bi trebalo živjeti u svom domu u kojem se rodilo, sa mnom, svojom bakom, ljudima koje zna od rođenja", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Sad su Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta, koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji trpi torturu, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su one suprotne postojećoj praksi", napisala je.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu. Moje dijete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem o tome govoriti da ne bih nekoga uvridila", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Severina dala recept kako postati Superstar: 'Treba imati 'jebu' i nuklearnu energiju, to je ključ uspjeha!'