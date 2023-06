OVO ĆE POHARATI TRENDING / Seve predstavila 2 nove pjesme, a ovih kadrova ne bi se posramila ni Rihanna: 'Uspjela sam bez pretencioznosti i patetike'

Kako je nedavno i najavila, Severina je danas u podne na svom YouTube kanalu objavila dvije nove pjesme, koje se nalaze na A strani njezinog novog albuma 'Sorry'. Naslovna pjesma 'Sorry' te 'Metak', koju izvodi s s mladim trep reperom Nuccijem, predstavljaju dvije, od ukupno pet novih pjesama, koje će Severina, uz spotove, predstaviti u narednim tjednima. ''Album je plesni pop album i namijenjen je svima koji vole zabavu, ples i sve što vole mladi. Zamišljen je bez patetike i pretencioznosti i uspjela sam.'' – izjavila je Severina. Spotovi za pjesme 'Sorry' i 'Metak' od danas su dostupni na YouTube-u, dok će cijela A strana albuma 'Sorry' od 04.07. biti dostupna na svim ostalim streaming platformama.