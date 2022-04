Pjevačica Severina Vučković 21. travnja slavi svoj 50. rođendan. Ona je za Gloriju progovorila o izazovnom i turbulentnom desetljeću koje je iza nje te je najavila autobiografiju.

"Proljeće je, a u meni mir, da malo parafraziram… Osjećam se lipo, htjela sam čak reći i odlično, ali ste me nabrajanjem što mi se sve iz događalo u proteklom desetljeću podsjetili na neke stvari koje sam već zaboravila. Zaboravljam, ali to ne znači da neću i dalje ustrajati na pravdi, to jest na ispravljanju nepravdi koje mi 'institucije' nanose. Ne zato što želim, nego zato što moram. Za druge majke, za drugu djecu čiji se glas ne uspijeva probiti i ne čuje se tamo gdje treba. Moj glas su slušali, ali ga nisu čuli. Jako dugo. Štoviše, pokušali su od mene napraviti ludu ženu, a onda me 'izludjelu' sad pokušavaju još prikazati i agresivnom. I onda valjda neprimjerenom za dijete. Ipak, vjerovali ili ne, svoj glas najviše i uglavnom dižem samo kad su u pitanju pjesme, kad uđem u svoj svijet glazbe, koja mi spasi i glavu i dušu. Jer u tom svijetu nema straha. Samo sloboda", ispričala je Severina za Gloriju.

'Devet godina mučenja'

"Devet godina traje moja borba, ako se to tako može nazvati. Više bih to zvala mučenjem ili 'procesom izluđivanja', a 20 mjeseci s oduzetim djetetom sigurno je najteža faza mog dosadašnjeg života. Hodate po sudovima, socijalnoj skrbi, posebnom skrbništvu, vještacima, čak i po policiji i državnom odvjetništvu. Za neke institucije nisam ni znala da postoje. I ne pohodim ih zato što mi se to sviđa ili jer mi se tužaka, nego zato što me tužakaju, jer su institucije pune korupcije i beskičmenjaka koji dopuštaju sumnjivim i kao moćnim tipovima da ih kupuju ili ucjenjuju", rekla je.

Severina je kazala da joj je najteži period u životu bio onaj kad su joj oduzeli skrbništvo nad sinom Aleksandarom Popovićem.

'Prijave još nema'

Severina je naglasila da su mediji pogrešno prenijeli informaciju da su je iz Centra za socijalnu skrb Maksimir prijavili policiji za vrijeđanje službenika.

"Dosad smo bili u sferi socijalne drame, a sad prelazimo na triler s elementima znanstvene fantastike. Ima medija koji objavljuju stvari prije nego što se dogode. A ako se i dogode, uvijek nešto pogrešno polove. Jedino točno je da sam bila na policiji jer sam navodno 'vriđala službenu osobu'. Prijave još nema, koliko ja znam, a valjda bih znala. Bila sam i na Državnom odvjetništvu jer su me prijavile bivša ravnateljica one Poliklinike i aktualna ravnateljica one škole, koja će djecu upisivati bez prijemnog u MIOC. Ovo je samo zadnjih mjeseci. Da, moglo bi se zaključiti da se od svih kriminalaca u zemlji i sitnih korumpiranih uhljeba te ruskih oligarha i njihovih ispostava u EU, tijela progona radije bave žurnim postupanjem po prijavama protiv mene.

Čak su pisale glavnoj državnoj odvjetnici da požure postupke prema meni. Valjda sam ugroza za sigurnost zemlje. I, nećete vjerovati, stiže meni ubrzo poziv. Ja uvijek uredno odem, popričam s organima, zahvale oni meni, zahvalim ja njima, kažu mi da sam dosta ekstenzivna u svojim iskazima, i to je to. Ali nije mala šala ni budala… Nakon devet godina povezala sam dosta konaca ispremrežene organizacije 'otimača djece'. Što nisam ja, a puno toga nisam, povezala je novinarka Jelena Jindra u svojim serijalima na portalu h-alter.hr. Pojednostavljeno, rekla bih da u Hrvatskoj postoji dobro uhodan institut posebne skrbi za bogate i moćne očeve. Uvezali su se od centara i škola, preko poliklinika i izmišljenih teorija otuđenja pa sve do sudova.

Neće je pokolebati

Kažu neki da su mrežu zabacili i do Ustavnog suda. Nisam jedina majka koja je to prijavljivala na mjestima gdje se to prijavljuje. Sve majke koje prolaze slično što i ja, rade, imaju na vratu beskrupuloznog bivšeg partnera, proživljavaju i nevjerojatnije priče od moje i većina ih nema sredstava za odvjetnike ni snage za mučenje po centrima. Te majke žive od dana do dana u strahu, oduzimaju im djecu, a onda izluđene podignu glas i završe s prijavom. One su bitne - mene neće pokolebati - njima treba pomoć. I tako, imam potrebu da ja kao ta Severina, kojoj je tako pao grah da joj je stalno na kičmi bivši partner, pokuša pomoći drugim ženama sa sličnim brigama", ispričala je Severina.

Pjevačica je prokomentirala i glasine da je u vezi s producentom Filipom Miletićem. Kazala je da trenutno nema ništa na ljubavnom planu.

"Ne, zar mislite da ne bi vrištalo sa svih naslovnica? Vrišti i kad je skroz netočno. Bilo je pokušaja da se Filipa gura i sumnjiči jer je neka 'uhoda iz susjedstva' javila da smo 'viđeni da se grlimo'. Nego, znate li da je moj bivši partner postao vlasnik trošne kuće preko puta mene gdje se sad već godinama nalazi širokopojasna kamera koja usprkos davnoj odluci Agencije za zaštitu osobnih podataka nije uklonjena. I sada se odjednom na zemljište i kuću kao vlasnik upisala tvrtka u vlasništvu ciparske tvrtke mog bivšeg. Je li vam jasno do kuda to ide?", istaknula je.