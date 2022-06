Pjevačica Severina Vučković ne prestaje oduševljavati atraktivnim fotkama ovog ljeta, ovaj je put pokazala kako se njezino naporno treniranje ipak isplatilo. Seve je pozirala u crnom badiću naslonjena na stijenu poslala važnu poruku svojim Instagram pratiteljima.

Tekst su doživjeli samo rijetki

Severina je u minijaturnom bikiniju istaknula isklesane trbušnjake i duge, vitke noge na kojima joj mogu pozavidjeti mnoge dame.

Pjevačica je u opisu fotografije citirala književnika Enesa Kiševića, a prije toga se osvrnula na "festival u Vruji" na koji ju je pozvao jedan hrvatski kolumnist.

"Nema tih vulkana da mu snagu smore. Skršit svaku silu samo more more. Zato što sve more zorom da sve sore. Ribari su more i prozvali moooooRe. More mramor dere, bure dere more'', piše u Severininu opisu.

Njezini Instagram pratitelji su poprilično zanemarili veliki tekst pa se više fokusirali na fotku Severine u badiću.

"Goriš", "Kakvo tijelo Seve ima", "Kako žena izgleda", "Ajme kako si seksi", "Svaka čast", "Severina zauvijek prelijepa", samo su neki od komentara na ljetnu fotku pjevačice.