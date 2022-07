Jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, Severina Vučković, na svom je Facebook i Instagram profilu iznijela optužbe protiv ravnateljice OŠ Matije Gupca u Zagrebu. U svojoj je objavi napisala što je navodno ravnateljica Ljiljana Klinger radila njezinom sinu.

Podsjetimo, Severina je status objavila nakon što je jučer u Jutarnjem listu objavljeno da je Severina ravnateljici Klinger slala prijeteće poruke. U porukama je pisalo da Severina želi da ravnateljica strahuje i da će ju "ganjati do kraja života".

"Sve ovo će ići na moj Facebook i Instagram. Imam 2.3 milijuna pratitelja, sve vaše glave ću staviti na Face i Instagram da vas vide", stoji u Severininoj poruci.

Severininu objavu prenosimo u cjelosti.

'Nije smio u školu jer je doživio i fizičku i psihičku traumu'

"Ravnateljica OŠ 'Matija Gubec', Ljiljana Klinger, Bandićeva frendica, protivnica Istanbulske konvencije, 2019. je moje dijete psihički i fizički zlostavljala. Naredila je učiteljicama da ga zatvore u školi dva sata. Nakon incidenta, dijete je bilo u stresu, nije htio izaći iz kuće, a preko vikenda se počeo žaliti na bolove ruke i trbuha te sam sam ga odvela liječniku. Po preporuci nekoliko liječnika nije smio u školu jer je doživio i fizičku i psihičku traumu. Da bi ravnateljica i otac zataškali cijeli slučaj, ravnateljica je Centru za soc. skrb Maksimir slala lažne prijave. Ni soc. služba Maksimir nije reagirala. Klinger ide dalje te je nakon incidenta slala brojne podneske protiv mene i Općinskom sudu, pred kojim se baš donosila odluka s kojim roditeljem će dijete živjeti.

'To nije bila presuda, nego organizirana otmica djeteta'

Sutkinja Tea Golub, koja je promptno preotvorila raspravu, pitala me zašto ne vodim dijete u školu? Predala sam joj nalaze. Sutkinja nije htjela nalaze ni pogledati niti zvati svjedoke niti liječnike. Presudila je da mi se otme dijete jer ga "namjerno" nisam vodila u školu?!? Oteli su mi dijete promptno 28.11. na 20 mjeseci "privremenom mjerom." Da se razumijemo, to nije bila presuda, nego organizirana otmica djeteta. Zbog tih gospođa i vještaka, dijete sam viđala samo 88 sati mjesečno. Dvaput mjesečno je moglo prespavati kući.

Sutkinja je poslije otmice veselo skijala s tatom, a tata je donirao školu. I bili su sretni. Ali, na fotografijama su zdravstveni nalazi iz 2019. god. Nadamo se i hvalimo predsjednika Vrhovnog suda, gospodina Dobronića, koji se zalaže za promjene u borbi protiv korupcije barem u pravosuđu. To mi daje vjeru da bi sutkinja možda mogla odgovarati za svoja (ne)djela.

'To je višegodišnje zlostavljanje i djeteta i mene na pravdi Boga'

To je višegodišnje zlostavljanje i djeteta i mene na pravdi Boga. Kad smo kod Boga, ravnateljica ga je ispisala i s vjeronauka bez moje suglasnosti. Jučer sam došla sa sinom na more, ali su "ravnateljica iz pakla" i njena odvjetnica Željka Pokupec na naš prvi dan ljetovanja opet objavile da me tuži DORH. Eto znate što sam ja pisala njoj, a sad znate i što je tome prethodilo. Što bi joj vi napisali? Valjda sam tim finim gospojama trebala poslati kavu i bombonjeru?", stoji u Severininoj objavi.