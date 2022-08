Severinina majka Ana Vučković je za Večernji list dala izjavu: "Marijana je došla niotkuda, sama se bacakala, nije joj prvi put da prijavljuje sestru" rekla je. "Ovo je moja mama, 'ko god je upozna, svi je vole - vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam... i to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvijek bila briljantno točna: ”Ćerce, slušaj, samo naprid i ne misli na jučer. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je...", napisala je 2020. Severina o svojoj majci Ani.