Selena je postala jednom od najmađih milijarderki: Sve zahvaljujući svojem brendu

Američka pjevačica, glumica, dizajnerica i producentica Selena Gomez (32) kao dijete je postala zvijezda na Barneyju i Disney Channelu, dok je njezina najnovija uloga, uloga milijarderke. No, znate li koliko je veliko bogatstvo Selene Gomez.

Gomez je stekla bogatstvo vrijedno 1,3 milijarde dolara, navodi Bloomberg, koji ju je u petak uvrstio u svoj indeks milijardera, a to Bogatstvo je stekla uglavnom zahvaljujući svojoj kozmetičkoj tvrtki Rare Beauty koju je osnovala prije pet godina i zadržava udio u vrijednosti više od milijardu dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Zbog uspjeha brenda postala je jednom od najmlađih samostalnih bogatašica na popisu, uz pjevačice Taylor Swift (34) i Rihannu (36). Rare Beauty je navodno do veljače ostvario neto prodaju od 400 milijuna dolara u 12 mjeseci. Prema Bloombergu, Selena Gomez zaradila je desetke milijuna dolara i od ugovora s tvrtkama kao što su Louis Vuitton, Coach i Puma. Zarađuje najmanje šest milijuna dolara po sezoni za ulogu u seriji "Only Murders in the building", a koja je će dobiti i petu sezonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle godine bila je žena s najviše pratioca na Instagramu

Unatoč njezinom uspjehu na ekranu i u glazbi, uključujući višestruke nominacije za nagrade Emmy i Grammy, a ta postignuća čine relativno mali dio njezinog bogatstva. Selena Gomez rođena je u Teksasu, a na sceni je gotovo tri desetljeća. U tom periodu je njezin uspjeh doveo do preispitivanja njezinog stila, partnera i zdravstvenih problema, uključujući dijagnoze bipolarnog poremećaja i autoimune bolesti lupus.

Pisala je o putovanju svoje obitelji u SAD iz Meksika, koje je započelo s njezinom tetom skrivenom u stražnjem dijelu kamiona i snimanjem pjesama na španjolskom. Pjevačica je prošle godine bila žena s najviše pratitelja na Instagramu gdje jeu prati više od 424 milijuna obožavatelja, čime je prestigla Taylor Swift i Kylie Jenner, što je upitna odlika za zvijezdu koja je govorila o negativnom utjecaju platforme na njezino mentalno zdravlje i koju je ponekad brisala.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Selena Gomez predstavila je biografski dokumentarac: 'Ovo u moji mračni trenuci'

Tekst se nastavlja ispod oglasa