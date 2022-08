'Sve te slavne osobe objavljuju svoje gole fotografije i one u toplesu ovdje na Instagramu i Twitteru pokrivajući važne dijelove rukama. Boom, tisuće lajkova i komentara koji govore o pozitivnom tijelu, samopouzdanju i osnaživanju. No, ako uzmete tu istu fotografiju te iste slavne osobe i stavite je na OnlyFans gdje ona može kontrolirati tko je vidi, ispast će "odvratna". Ljudi me živciraju. "Ta stranica" je platforma prilično slična ostalima, no s nekoliko velikih razlika. Nema cenzure i nema maltretiranja i mrzitelja. Ja sam za', tvrdi Donna.