Yasmine je svoje bogatstvo izgradila na temelju hit serija u devedesetima. Glumila je prekrasnu Caroline Holden u "Baywatchu" od 1994. do 1997. Od 1998. do 2000. Yasmine Bleeth glumila je u vrlo uspješnoj seriji "Nash Bridges". Zatim je nastavila glumiti u "Titanima" od 2000. do 2001., što je također bio veliki hit kod publike, no tada je sve krenulo nizbrdo...