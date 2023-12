Iako ponekad čudnovata, Božićna moda nekih slavnih osoba ipak oduzima dah. Od Dolly Parton koja glumi Elsu, do Kate Moss i Naomi Campbell koje pokazuju kako biti glavni likovi na bilo kojoj božićnoj zabavi. Tim povodom, pripremili smo vam neke od najsvečanijih modnih trenutaka koji će vas unijeti u blagdanski duh.

Destiny's Child na paljenju božićnih lampica u Rockefeller Centru 2001. godine

Rockefellerovo božićno drvce u New Yorku postalo je glavno obilježje blagdanske sezone. Prvo drvce postavljeno je 1931. godine, a od 1997. svake godine, pred milijun ljudi emitira se paljenje lampica. Na 69. paljenju lampica 2001. godine, samo nekoliko mjeseci nakon 11.rujna, drvce je bilo ukrašeno u domoljubnim bojama, a najmoćnija američka djevojačka grupa, Destiny's Child, izvela mješavinu svojih pjesama sa svog novog svečanog albuma, "8 days of Christmas", koje je otpjevala pred dječačkom grupom, a bile su odjevene u odgovarajuće anđeoske bijele stilove, a Kelly je čak pokazala i legendarni par vrućih hlačica po hladnom vremenu u New Yorku.

George Michael u "Last Christmas" Wham!-a, 1984.

Dok će Whamov singl "Last Christmas" zauvijek ostati zapisan kao blagdanski klasik, glazbeni spot također je dokument kulture 80-ih. Ostali umjetnici u tom trenutku, uključujući i Pepsi & Shirlie i Martina Kempa iz Spandau Balleta, pojavljuju se kao dio grupe, a George Michael izvodi ulogu odjenut u uskim plavim trapericama te u udobnoj majici. Uz Gorgea koji ozbiljno gleda djevojku koja mu je slomila srce, sjedeći kraj vatre u raskopčanoj bijeloj košulji, poželimo biti naslonjeni na njegova prsa dok nam daje svoje srce.

Dolly Parton ispred božićnog drvca, otprilike. 1992. godine

Dolly je uvijek znala oduševiti svojim svečanim izgledom, a to dokazuje fotografija iz 1992. godine, u kojoj stoji ispred božićnog drvca kod jezera Tahoe u Kaliforniji, a odjevena u uskoj bijeloj haljini i prozirnom sloju, ledenog uzorka izgleda poput snježne pahulje. Voljeli bismo vidjeti Dolly za "remake" filma Frozen.

Mean Girls, 2004

Kada čujete riječi "Jingle Bell Rock", četiri osobe vam mogu pasti na pamet, Cady Heron, Regina George, Gretchen Weiners i Karen Smith, koji su odjeveni u kape Djeda Mraza, mini suknje od lateksa i jakne, koje su prekrivene bijelim umjetnim krznom te dodatkom crnih opernih rukavica. The Plastics su provokativno plesali i dodavali "a capelu", što je inspirirao cijeli glazbeni video Ariane Grande.

Naomi Campbell i Kate Moss na predstavljanju Kateine božićne kolekcije Topshop, 2007.

Na predstavljanju svoje božićne kolekcije za Topshop 2007. godine, Kate Moss se žestoko zabavljala u ekskluzivnom Annabelinom privatnom klubu u Mayfairu u Londonu. Njezini gosti bili su počašćeni revijom svih njezinih gotičkih, a opet svjetlucavih dizajna. Na jednoj posebnoj slici vidimo Kate i njezinu najbolju prijateljicu Naomi Campbell odjevenu u bijeloj svjetlucavoj svilenoj haljini s drapiranim ovratnikom i cvijećem u kosi, dok je Kate bila odjevena u crnom odijelu i zelenim šljokičastim bolerom na vrhu.

Supremes, otprilike. 1964. godine

The Supremes su 1965. godine izdali četiri albuma unutar dvanaest mjeseci, a posljednja od njih bila je prikladnog naziva "Merry Christmas", koja sadrži zapanjujuće obrade klasika poput “White Christmas” i “Silent Night”. Na fotografiji za koju se vjeruje da je snimljena za blagdane prije njihove zaposlene godine, Diana Ross, Florence Ballard i Mary Wilson izležavaju se oko božićnog drvca sa zadivljujućim frizurama dok slušaju jazz glazbu na retro gramofonu.

Mariah Carey u “All I Want For Christmas Is You”, 1994

Mariah se tada brčkala u snijegu u svečanom crvenom skijaškom kompletu, koji je bio stegnut u struku sa slatkim pletenicama i udobnom šarenom šeširu. Ansambl je bio samo jedan od mnoštva crvenih odjevnih kombinacija koje je pjevačica nosila u glazbenom spotu za najveću svjetsku božićnu pjesmu svih vremena. Pjesma je nakon 26 godina od izlaska pjesme, 2020. godine konačno dosegla prvo mjesto američkog Billboarda te od tada je bila visoko na ljestvici svakog prosinca. Ali ovi "outfiti" neće biti zapamćeni samo kao najslikovitiji look zvijezde Mariah Carey, već kao bezvremenski potpis cijele blagdanske sezone.

