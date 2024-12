Sean Penn prvi put službeno u javnosti s 34 godine mlađom djevojkom

Jedan od najvećih glumaca svih vremena, Sean Penn pojavio se na crvenom tepihu 21. Međunarodnog filmskog festivala u Marakešu u društvu 30-godišnje moldavske glumice i modela Valerije Nicov, potvrdivši time glasine o njihovoj vezi.

Par je prvi put viđen zajedno u rujnu ove godine u Madridu, gdje su razmjenjivali nježnosti tijekom večernje šetnje, što je dodatno potaknulo medijske špekulacije o njihovoj vezi. No, ovo je prvo službeno pojavljivanje na kojem su potvrdili glasine o ljubavnom odnosu.

Tko je Valeria Nicov?

Valeria Nicov je moldavska glumica i model, trenutno živi u Francuskoj. Studirala je glumu na Akademiji muzike, teatra i likovnih umetnosti u Kišinjevu, zatim kod Jacka Waltzera u Actors Studio, te na Cours Florent u Parizu.

Svoju glumačku karijeru započela je u kazalištu 2012. godine, tumačeći ulogu Nine u Čehovljevom "Galebu". Nastavila je s predstavama poput "San ljetne noći" Williama Shakespearea i "Buđenje proljeća" Franka Wedekinda. Od 2015. godine pojavljuje se u kratkim filmovima i televizijskim serijama. Godine 2021. imala je manju ulogu konobarice u seriji "Emily u Parizu". Na filmskom platnu debitirala je u filmu "L'amour est une Fête", a nedavno se pojavila u filmu "Ténor".

Tri braka iza sebe

Sean Penn bio je u braku s Madonnom od 1985. do 1989., a njihov turbulentni odnos privukao je veliku pažnju javnosti. Njegov drugi brak s glumicom Robin Wright trajao je od 1996. do 2010., tijekom kojeg su dobili dvoje djece, Dylan Frances i Hoppera Jacka. Najkraći mu je bio brak s australskom glumicom Leilom George, koji je trajao od 2020. do 2021. godine.

