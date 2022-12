"Gospodin Savršeni" Toni Šćulac u vezi je sa Stankicom Stojanović koja se za njega borila u navedenom RTL-ovom showu. Veza im, kako kaže, ide odlično. U intervjuu za 24 sata, Toni je rekao da rade na tome da se što prije usele u zajednički stan.

Imaju i plan kako će provesti Božić i Novu godinu.

"Mi smo mala sretna obitelj jer slavimo dva Božića! Jedan u Splitu s mojom obitelji, a drugi u Banja Luci sa Stankičinom obitelji i najužim krugom prijatelja. Ali naravno da nam je najdraži onaj “naš”, kojeg provodimo Stankica, Kićo i ja u našem toplom domu. Ovu Novu Godinu planiramo dočekati u Banja Luci s uskim krugom nama dragih ljudi", rekao je Toni.

Tvrdi da se se tu i tamo znaju porječkati.

"A koji to par nema nesuglasica i prigovaranja? Posebno kada spojite umjetničku kreativnu dušu s izrazito racionalnim znanstvenikom kojem je logika na prvom mjestu. Najvažnije je otvoreno razgovarati o svemu i ne skupljati u sebi i onda se sve to lako riješi", tvrdi on.

Rekao je kako su na početku krili činjenicu da su zajedno i da se vole. Ljude danas zanima svaki detalj njihovog života. Nije im bilo lako to balansirati, no sada se dobro snalaze u svemu.

Toni na Stankicu gleda kao na ženu svog života zato što...

"Zato što me sluša i razumije, zato što me inspirira da budem bolja verzija sebe, zato što se pokraj nje osjećam voljeno i posebno. Zato što sam s njom uspio stvoriti mali dio Svemira u kojem je sve baš onako kako bi trebalo biti", otkrio je i dodao da je da su razmišljali o vjenčanju.

"Želimo da to bude intimno, negdje na otvorenom. Možda neka livada ili pješčana plaža…", kazao je.

Na pitanje 'je li im se u bilo kojem segmentu vidjela razlika u godinama' odgovara:

"Ono što ja volim reći kao odgovor na to pitanje je da su godine samo broj koji označava koliko je puta Zemlja okružila Sunce od dana kada ste se rodili. I ništa više od toga…", zaključio je.