Saša Matić podijelio uspomenu na pjevača: Da nastup nije otkazan Toše bi još uvijek bio živ

Prošlo je 18 godina od tragične smrti Toše Proeskog, makedonskog pjevača anđeoskog glasa i velikog srca, koji je u prometnoj nesreći 16. listopada 2007. godine izgubio život u dobi od samo 26 godina. Njegova prerana smrt ostavila je prazninu koju ni danas nitko nije ispunio.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Neostvareni duet i sudbonosna odluka

Njegov kolega i prijatelj Saša Matić (47) prisjetio se trenutaka koje su planirali zajedno - razgovora o zajedničkom duetu i privatnom koncertu u Australiji. Upravo taj koncert, tvrdi Matić, mogao je promijeniti sudbinu.

"Mi smo u Skoplju pričali o suradnji, potencijalnom duetu... Kasnije smo imali svatko svoju turneju u Australiji, a tada smo trebali imati i zajednički privatni koncert za Makedonce u jednom klubu. Međutim, to se na kraju nije dogovorilo, ali da je, on bi ostao još sedam dana u Australiji i pjevali bismo na toj zabavi… Kako do tog koncerta nije došlo, on se vratio i dogodilo se to što se dogodilo " rekao je pjevač.

Foto: Armin Durgut/pixsell

"Toše je bio jedno srce, jedna veličina, čista duša. Volio je moj rad, posebno pjesmu ‘Neke ptice nikad ne polete’. Pjevao je maestralno, znao sam mu govoriti da tu pjesmu pjeva bolje od mene. Bio je pun znanja kad je glazba u pitanju, bio je nepresušan izvor i svaki dan se od njega moglo očekivati nešto novo." dodao je.

Ostaje zauvijek u srcima publike

Podsjećamo, Toše Proeski ostavio je neizbrisiv trag u glazbi i srcima publike diljem regije. Njegov izniman talent, ljudskost i emotivne izvedbe i danas nadahnjuju brojne umjetnike i slušatelje. Iako mnogi žale što nas je prerano napustio, njegova glazbena ostavština i uspomena na njega i dalje žive.

