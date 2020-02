SAMOUVJERENA IVANKA POUZDAJE SE U SVOJE KULINARSKE SPOSOBNOSTI: ‘Josipa ću osvojiti ajngemahtecom!’

Dok Ivanka Josipovo srce planira osvojiti ajngemahtecom, Ines tvrdi da se neće preuzeti inicijativu kod zavođenja svog farmera

Nakon što je mladog zaljubljenog farmera Josipa ostavila Martina, prugom na relaciji Križevci – Bjelovar svoje putovanje privele su kraju dvije Josipove djevojke – Tea i Gabriela. ”Zlatna djevojka” Gabriela Kamenečki odmah je otkrila da zbog privatnih razloga nije mogla doći na brze spojeve te da joj je žao što Josipa nije dosad malo bolje upoznala.

Ruže i jabuke za dobrodošlicu

Dok se Josip pripremao za doček svojih djevojaka, Tea je izrazila sreću što dolazi kod njega jer želi, između ostalog, da je nauči voziti traktor. ”Nemam plan za osvojiti ga, to će se jednostavno dogoditi”, rekla je i dodala da misli kako ga je već osvojila svojom mladošću. Josip ih je dočekao s ružama i jabukama, što su cure komentirale kao neobičnu gestu. ”Ruža je zbog ljubavi, a jabuka za zdravlje”, objasnio je Josip pitajući se gdje je Ivanka. Za to vrijeme u Moslavini Tatjana Štulina objasnila je da će farmera Miru Vojvodića pokušati osvojiti osmijehom i radom na imanju, dok je za ostale dame, Marijanu i Irenu, rekla da ih smatra više prijateljicama nego konkurenticama. Miro je cure dočekao s kruškovcem, a Irena je sve iznenadila pojavivši se s potpuno novom frizurom.

Marijana i Nikolina se zbližile

Kod Hakije u Konjicu djevojke su se prvo raspitale koliko košta pedikura, a Ines, Marijana i Nikolina sprijateljile su se do te mjere da razmjenjuju odjeću i šminku. Ines je komentirala da nikad neće odustati od ljubavi. ”Nikad ne odustajem od ljubavi i uvijek ću se prijavljivati dok ne nađem adekvatnog partnera koji će me pratiti u životu”, kazala je. Marijana je otkrila, pak, da joj je hobi – slikanje! ”Počela sam slikati jer kroz sliku mogu izbaciti emocije, a to mi je potrebno da izbacim stres”, objasnila je te dodala da se ne planira boriti za Hakijino srce, već se on mora boriti za nju. Hakija je rekao da će i ostalim djevojkama dati šansu da ih bolje upozna kada dođu kod njega na imanje.

Ivanku konkurencija ne plaši

Djevojke su autom stigle u Konjic, a Ines je odmah komentirala da bi ondje mogla živjeti kada bi u mjestu postojao centar ljepote na dvije etaže. Ivanka je napravila show došavši kod Josipa na imanje kroz kukuruzišta! Josipa želi osvojiti na neuobičajen način. ”Želim ga osvojiti ajngemahtecom!”, otkrila je Ivanka te dodala da je konkurentice ne zanimaju i doživljava ih kao stative. Kada je došla kod Josipa ondje su već bile Tea i Gabriela, a Ivanku ju zanimalo tko je Gabriela pa joj je Josip objasnio da je to “zlatna djevojka”. Gabriela ima 22 godine i dolazi iz Zagreba, a osim posla, traži i ljubav. Gabriela reciklira staru odjeću i od nje radi nove stvari, a kaže da njezin idealan muškarac mora biti kao i njezine traperice. ”Mora biti prilagodljiv kao i moje traperice da od njega napravim što želim”, smijala se Gabriela.

”Da bi me dobile, moraju mi skuhati kavu ujutro kad se probudim, tako me mogu osvojiti”, otkrio je Josip što očekuje od svojih djevojaka. I kod Mire je bilo uzbudljivo, naročito kada su djevojke shvatile da ih čeka i njegova mama Đurđica, koju su odmah pohrlile upoznati. Kako su prošli susreti farmera, djevojaka i njihovih obitelji na imanjima, gledatelji će doznati sutra od 21 sat na RTL-u.