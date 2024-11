Alkohol, kava i čaj su im zabranjeni: Samo jedan Hrvat priznao je da je ponosni Mormon

Ako mislite da ste vi jedni od onih koje su odgojili strogi roditelji, sigurno niste čuli za Mormone koji žive po strogim pravilima. Imaju vrlo konzervativne stavove prema rodnim ulogama i seksualnosti, a iako cijene obitelj i zajednicu, mnogi bivši mormoni ističu da su ih stroga pravila često ograničavala u vođenju normalnog života te su društvena očekivanja dosta kruta.

Mormonska crkva primjenjuje stroga pravila ponašanja za svoje članove, zabranjujući, primjerice, konzumaciju alkohola, kave i čaja, što neki kritičari smatraju pretjeranom kontrolom nad privatnim životom vjernika. Osim toga, financijska netransparentnost oko trošenja prikupljenih sredstava od članova također je česta kritika, a crkva zauzima i negativan stav prema LGBTQ+ zajednici te se protive istospolnim brakovima.

U Hrvatskoj, mormonska zajednica okuplja se u crkvi u Zagrebu, jedinom mjestu gdje vjernici mogu prakticirati ovu vjeru i pronaći zajednicu. U nastavku donosimo najpoznatije domaće strane Mormone koji su otvoreno govorili o Mormonskoj zajednici i izazovima s kojima su se nosili kao Mormoni.

Krešimir Ćosić

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Krešo Ćosić mural

Krešimir Ćosić, legendarni hrvatski košarkaš koji je preminuo u svibnju 1995., jedan je od rijetkih poznatih domaćih sportaša koji su pripadali mormonskoj zajednici. Ćosić je poznat po svojim impresivnim uspjesima na košarkaškim terenima, uključujući titule s reprezentacijom Jugoslavije, a bio je i prvi Europljanin koji je igrao u američkom sveučilišnom sustavu na Brigham Young University (BYU) u SAD-u, što je i potaknulo njegovo obraćenje na mormonsku vjeru.

Ryan Gosling

Ryan Gosling (43) odrastao je u mormonskoj zajednici u Kanadi i često govori o utjecaju te zajednice na svoj život. U intervjuu za The Guardian rekao je: "Bili smo prilično religiozni… Moja majka priznaje: kaže, odgojeni ste od strane religioznog fanatika." Dodao je i da je mormonizam imao snažan utjecaj na njega, ali da se kasnije distancirao od vjere jer mu se činilo da ga "potiče da osjeća krivnju" u raznim aspektima života. Njegova iskustva s mormonizmom bila su mješovita, s pozitivnim vrijednostima koje je prenio u odrasli život, ali i s dozom kritičnosti prema strogim pravilima i osjećajima koje su mu nametnula.

Katherine Heigl

Foto: Profimedia Katherine Heigl u crvenoj dugoj haljini

Katherine Heigl (45), poznata glumica iz serije Uvod u anatomiju, odrastala je u mormonskoj obitelji koja se pridružila crkvi nakon tragične smrti njezinog brata. U intervjuu za Vanity Fair objasnila je: "Oba moja roditelja osjećala su veliku potrebu za odgovorima, i pronašli su odgovor u mormonskoj crkvi." Iako cijeni moralne vrijednosti koje je dobila kroz odgoj, Heigl je izrazila i određenu distancu prema nekim strogim pravilima crkve, navodeći da joj je bilo izazovno odrastati s mnogim ograničenjima koja su postojala u mormonskoj zajednici, posebno s obzirom na konzervativni pristup prema životnim izborima.

Aaron Eckhart

Aaron Eckhart (56), poznat po ulogama u filmovima poput Vitez tame, odrastao je kao mormon, ali danas nije aktivan pripadnik vjere. U intervjuu za Entertainment Weekly iskreno je priznao: "Bio bih licemjer kada bih rekao da jesam (mormon), jer nisam živio tim načinom života već mnogo godina." Eckhart je govorio o izazovima koje je osjećao zbog vjerskih očekivanja u mladosti, ali također je istaknuo da mu je mormonski odgoj dao temelje za osobne vrijednosti koje cijeni. Unatoč distanci prema vjeri, poštuje utjecaj koji je mormonizam imao na njegov život i karijeru.

Brandon Flowers

Brandon Flowers (43), pjevač grupe The Killers, i dalje je aktivni pripadnik mormonske zajednice i često ističe kako mu vjera pomaže da balansira rock karijeru s osobnim vrijednostima. U intervjuu za The Guardian rekao je: "Mormonizam je dio mene i uvijek će biti. To je moja vjera i to je način na koji živim svoj život." Flowers priznaje da život u industriji zabave ponekad donosi izazove za nekoga s njegovim uvjerenjima, ali ističe da mu mormonizam pruža stabilnost i unutarnji mir.

