Pukla je ljubav između Željana Arnerića i Samante Knežević iz showa 'Ljubav je na selu'. Bivši par tvrdi da su ostali prijatelji pa je Željan s ostalim prijateljima na Facebooku podijelio što mu je to Samanta slala u inbox.

"O bivšima sve najbolje. A ljubomora je s obe strane bila problematična, samo ja nisam pisao o tome i neću. Evo Samanta mi šalje slike u inbox i provocira u kupaćem kostimu. Ovo mi nije slomilo krila, nego baš suprotno, dalo mi je krila, a njoj želim svu sreću i da izađe iz svog ego tripa, te da se ne udeblja mnogo od "fast fooda"", napisao je Željan i podijelio Samantine fotografije u kupaćem kostimu koje je i ona sama objavila.

"Koje provokacije, Željane, pa ljeto je, zaboga, opusti se, što ti je? Rekla sam i novinarima da smo frendovi sad i zašto se tako loše ponašaš sad", oglasila se Samanta nakon njegove objave. Željan joj je uzvratio:

"Opušteno uživam uz koktele u društvu jedne dame. Pa jesmo u ok odnosima, al isto si me razočarala, al nema veze, što je, tu je." Samanta je na to rekla kako je i on razočarao nju, a Željan je ovaj razgovor zaključio komentarom: Ok, pozdravljam te, uživaj u Zadru i "pazi na liniju".