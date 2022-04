Možda ove proljetne temperature još nisu svima dovoljno visoke da bi pohitali na plaže, ali Žanamari Perčić otkrila je svojim mnogobrojnim obožavateljima da već hvata prvu boju.

Naša izuzetno atraktivna pjevačica zalegla je na ručnik i upijala zrake toliko iščekivanog sunca, a objavu je potpisala uz riječi: poput kiše na Ibizi.

Dakako, fotografija je 'isprovocirala' niz komplimenata, a mnogi su joj poželjeli ugodan dan i dobar odmor.

A možda je Žanamari upravo i bilo do kratkog predaha jer je u petak na Instagramu prikazala kako marljivo vježba u teretani. Tom prigodom puknule su joj tajice.

"Je li to fotografirano u Tučepima?", upitao je Žanamari jedan od pratitelja, no zasad nije dočekao odgovor. Možda i zato što je pjevačici do mira i uživancije na osami.