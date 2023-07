“Udala si se za njega samo zbog novca”, komentirala je jedna osoba na društvenim mrežama brak Salme Hayek. Glumica je duboko zaljubljena u svog supruga Francois-Henrija Pinaulta, koji je bogati francuski biznismen. Prvi put su se sreli 2006. na umjetničkoj izložbi u Veneciji i odmah su se zaljubili jedno u drugo. Njihova ljubav od tada je samo jača.

Par se prvi put upoznao 2006. godine, a nisu ni slutili da će se zaljubiti. Salma se prisjeća: “Bilo je tako glupo. Počeli smo pričati o nogometu. Oboje smo ludi za nogometom. Onda smo počeli razgovarati o znanosti. Volimo svemir i fiziku, a on je bio tako pametan, šarmantan i zabavan.” Tek je kasnije shvatila da je Francois-Henri savršena osoba za nju.

Salma i Francois-Henri imaju 4 djece. Salma je maćeha troje djece iz suprugove prošle veze i smatra se blagoslovljenom što ih ima u svom životu. Osim toga, Salma ima jedno biološko dijete po imenu Valentina, a rodila ju je kada je imala 41 godinu. Salma kaže: “Uvijek sam željela imati mnogo djece, ali nisam mogla. Moje tijelo ga je, kao čudom, imalo.”

Salmin suprug u nedjelju je proslavio 61. rođendan, a Salma mu je čestitala na Instagramu. Na fotografiji Salma čvrsto grli Francois-Henrija i slatko ga ljubi u obraz. Ostavila je iskrenu poruku uz fotografiju: “Sretan rođendan, ljubavi moja. Ti si moje sunce, moja toplina, moje svjetlo, moja snaga, moja radost, moja ljubav.”

Dok su neki obožavatelji čestitali rođendan, drugi su se fokusirali na njihovu vezu i razliku u godinama: "Je li on tvoj djed?" ili "Je li on tvoj tata?" Drugi su je optuživali da se udala za njega samo zbog njegovog novca. Iako se čini da je Francois-Henri znatno stariji od Salme, istina je da je razlika u godinama samo 4 godine. Salma ima 56 godina i rođena je 1966. godine, dok njen suprug ima 61 godinu i rođen je 1962. godine. Dakle, on joj nije ni “tata” ni “djed”.

"Kad sam se udala, svi su govorili da je to dogovoreni brak i da sam se udala za njega zbog novca, a ja sam pustila da misle što žele. Petnaest godina smo zajedno, a naša je ljubav i dalje snažna pa se čak više i ne uvrijedim", zaključila je glumica.