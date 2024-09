Ova oskarovka nekoć je mamila poglede: Smrtni slučaj doveo je do neprepoznatljivosti

Sally Margaret Field američka je glumica s karijerom dugom više od šest desetljeća, tijekom koje je ostvarila brojne uspjehe na filmu, televiziji i u kazalištu. Dobitnica je dvaju Oscara i Zlatnih globusa te triju Emmyja, a za svoj doprinos umjetnosti dobila je zvijezdu na Hollywood Walk of Fame 2014. godine te Nacionalnu medalju za umjetnost. Field je svoju karijeru započela na televiziji u serijama poput "Gidget" i "The Flying Nun", a globalnu slavu stekla je filmovima "Norma Rae" i "Places in the Heart", za koje je osvojila Oscare za najbolju glumicu. Njezine uloge u filmovima "Smokey and the Bandit", "Steel Magnolias", "Mrs. Doubtfire", "Forrest Gump" i "Lincoln" dodatno su učvrstile njezino mjesto među najcjenjenijim glumicama Hollywooda. Nedavno je viđena u Los Angelesu dok se šetala sa svojim psom, samo dan nakon vijesti o smrti njezinog kolege iz serije "Gidget", tinejdžerskog idola Jamesa Darrena, koji je preminuo od srčanog udara. Sally je bila u potpuno ležernom izdanju, no djelovala je zamišljeno i umorno, s izraženim podočnjacima oko očiju. Mnogi na prvi pogled nikada ne bi rekli da se radi o slavnoj oskarovki.