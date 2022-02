Sudeći po najnovijim informacijama, šefica Državnih nekretnina, Renata Sabo, nije se davne 1996. natjecala u završnici Izbora za Miss Hrvatske kao Miss Slavonije, kako se do sada prenosilo, već kao prva pratilja tada izabrane Miss Slavonije i Baranje Ane Marije Tropšek.

No, ona nije jedina i to nije sve. Iste godine za ovu su se titulu borile i poznate političarke i saborske zastupnice Sabina Glasovac i Karolina Vidović Krišto.

Prvi je to doznao Nacional - i to iz tjednika Studio koji je u to vrijeme pratio događaje poput natjecanja ljepote.

Kako prenosi Nacional, natjecanje za Izbor za Miss Hrvatske odvijalo se u tri kruga – regionalno prednatjecanje, polufinale i finale, a u finale su ulazile i tri predstavnice iz dijaspore. U srpnju 1996., na prednatjecanju koje je održano u Požegi, titulu najljepše djevojke Slavonije i Baranje osvojila je Ana Marija Tropšek iz Nuštra. Za prvu pratilju izabrana je Renata Sabo iz Slatine, a druga pratilja postala je Našičanka Sabina Glasovac.

Tada su i pratilje imale pravo na daljnje natjecanje

"Dok se Renata, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, nije nadala tako dobru rezultatu, Sabina nije skrivala svoju uvjerenost u plasman među tri najljepše djevojke", pisao je Studio prije 25 godina.

Sabina Glasovac tom je prilikom izjavila: "Vrlo sam samouvjerena i vjerovala sam da ću uspjeti izboriti pravo daljeg natjecanja. Da nisam vjerovala u uspjeh, ne bih se uopće prijavila na natjecanje. Vjerujem da sve tri imamo dobre izglede za plasman na finalno natjecanje."

U kolovozu iste godine, u Umagu je održano polufinalno natjecanje za Miss Hrvatske. Za prolaz direktno u finale izborile su se Tropšek i Sabo, dok je Glasovac ispala iz natjecanja. U finale je ušla i Karolina Vidović, kao jedna od triju najljepših djevojaka iz dijaspore. Vidović je, naime, u to vrijeme živjela u Münchenu.

Kako su naše političarke u cvijetu mladosti izgledale na natjecanju ljepote davne 1996., možete vidjeti OVDJE.

Karolina Vidović Krišto za Nacional je izjavila kako se Renate Sabo iz tog vremena niti ne sjeća. Naglasila je i kako do upita Nacionala njeno ime nije povezivala s osobom koju je nekad poznavala.

Karolina Vidović Krišto za Sabo pak kaže: "Moj komentar vezan uz upravljanje državnom imovinom je identičan kao i komentar o načinu funkcioniranja Plenkovićeve vlade. A zajednički nazivnik im je – vlak bez voznog reda i korupcija. Kao što Vlada nema strategiju, tako se i upravljanje državnom imovinom provodi bez strategije te koruptivnim načinom, a sve na štetu hrvatskih građana. U svakom iole funkcionirajućem sustavu, svi bi akteri morali podnijeti ostavke kada bi se saznalo da netko ne plaća račune za najam, a da tvrtka Državne nekretnine takvo stanje tolerira. Ukratko, stanje u toj tvrtki možemo nazvati otvorenom korupcijom."

Niti Sabina Glasovac nema baš svježa sjećanja iz tog doba, vezana uz Renatu Sabo.

"Vidjela sam je možda dva puta i bila je pristojna mlada djevojka koja ni po čemu nije odskakala. Ni tada, a ni kasnije nisam s njom ostvarila nikakav posebni kontakt. Nisam znala ni gdje je bila, ni što je sve od tada radila. Prepoznala sam je kad sam vidjela da je imenovana na čelno mjesto Državnih nekretnina. U međuvremenu sam je potpuno zaboravila i više od dvadeset godina nisam ništa o njoj čula, tako da sam se iznenadila da ponovno vidim nekog koga sam davno upoznala, a tko se sad pojavio u nekoj branši kojom se i sama posredno ili neposredno danas bavim", rekla je za Nacional.

Sabina Glasovac za Nacional je naglasila i kako se, u kontekstu uloge i ponašanja Sabo u zataškavanju malverzacija, radi o veoma lošoj priči za Hrvatsku.

Kad je riječ o aferama koje je razotkrio Nacional i ulozi i ponašanju Renate Sabo u zataškavanju raznih malverzacija i pogodovanju s državnim stanovima i ostalim državnim nekretninama, Sabina Glasovac je naglasila da se tu radi o jednoj vrlo lošoj priči za Hrvatsku.

"Nažalost, u Hrvatskoj je HDZ uspostavio takav model upravljanja u kojem postoje 'jednakiji od drugih', gdje govorimo o pravima koja politički privilegirane i podobne osobe imaju te razornim posljedicama koje one takvim ponašanjem našem društvu čine. Državnom imovinom raspolaže se na nakaradni način, bez ikakvog reda i sustavnog pristupa. Ne postoji javan i transparentan registar državne imovine kao ni javan i transparentan način njenog korištenja. Zvuči nevjerojatno, ali ne postoji čak ni pravna osnova za dodjelu državnih stanova na korištenje, uredba o tome je ukinuta, tako da je kaos potpun. Sve je to odličan preduvjet za lov u mutnom, bespravno korištenje i pljačku, što je tužno za Hrvatsku, a štetno za sve njene građane, o čijoj se zapravo imovini radi. Urgentna obnova stana Zvonimira Frka-Petešića, šefa kabineta Andreja Plenkovića, a kakvu sreću nemaju ostali građani stradali u potresu, potpuna je sramota za naše društvo i na simboličnoj razini pokazuje kako HDZ brine o građanima, a kako o svojim dužnosnicima. Sramotno je i to što jedan dužnosnik, uz prostor za koji je sporno može li mu uopće biti dodijeljen, još dobije i dodatne prostore u najstrožem centru grada poput garaže za knjige. Isto vrijedi i za ministra obrane Marija Banožića, s tim da se u njegovu slučaju radi o osobi koja se nikako nije smjela naći na jednom ovako odgovornom mjestu."

Podsjetimo, Nacional je razotkrio kako Renata Sabo svakodnevno sjedi u sudnici na Općinskom radnom sudu u Zagrebu i kontrolira svoje zaposlenike dok svjedoče na suđenju u kojem zviždačica Maja Đerek osporava zakonitost svog otkaza.

Nažalost, detalje više nije moguće pratiti zato što je sutkinja nakon objave intervjua Maje Đerek u Nacionalu suđenje zatvorila za javnost.