S 30 godina mlađom suprugom dobio osmo dijete, a bivša tvrdi da je djecu odgajala sama

Paragvajska manekenka Nadia Ferreira (27) i legendarni latino pjevač Marc Anthony (57) ponovno imaju veliki razlog za slavlje. Slavni par je putem Instagrama podijelio sretnu vijest da su dobili drugo zajedničko dijete, kćerkicu Mylu.

"Kakav je veliki blagoslov moći podijeliti s vama dolazak naše predivne MYLE. Ne možete ni zamisliti sreću koju imamo kod kuće, u oblacima smo", napisala je Nadia uz emotivnu objavu na Instagramu. Na prvoj crno-bijeloj fotografiji njihov jednogodišnji sin Marco nježno u krilu drži tek rođenu sestru, dok ga ponosni roditelji promatraju s osmijehom.

Ispod objave ubrzo su se nizale čestitke brojnih poznatih osoba. Među prvima su se javili Shar Fonseca, Prince Royce, Natti Natasha te voditelji emisije El Gordo y La Flaca, koji su mladim roditeljima poželjeli puno sreće i zdravlja. Par je, dirnut podrškom i brojnim čestitkama, zahvalio svima na lijepim željama u jednom od komentara ispod objave, gdje je Nadia napisala: "Neka Bog umnoži sve što nam želite!".

Osmo dijete za glazbenu zvijezdu

Dolazak Myle novo je poglavlje za par čija je veza od samog početka privlačila veliku pozornost, ponajviše zbog 30 godina razlike u godinama. Unatoč brojnim komentarima, Nadia i Marc svoju su ljubav okrunili brakom u siječnju 2023., a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Marca. Vijest da očekuju drugo dijete podijelili su početkom 2026., na treću godišnjicu braka.

Za 27-godišnju Nadiu ovo je drugo dijete, dok je 57-godišnjem Marcu Anthonyju ovo osmo. Iz prijašnjih veza ima još šestero djece – kćer Ariannu (32) i sina Chasea (35) s Debbie Rosado (57), sinove Cristiana (25) i Ryana (23) iz braka s Dayanarom Torres (52) te blizance Emme (18) i Maxa (18) koje je dobio s Jennifer Lopez (57).

I dok se njegov odnos s Dayanarom nakon burnog razvoda smirio, onaj s Jennifer Lopez nedavno je ponovno dospio pod svjetla reflektora. Latino diva je, naime, u jednom podcastu dala naslutiti da je veći dio tereta odgoja njihove djece podnijela sama, izjavivši kako je sve postigla s "vrlo malo pomoći" i da je ponosno rekla samoj sebi: "Sve si to napravila sama".