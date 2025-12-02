Ruben Van Gucht u provokativnoj pozi s ljepoticom: Najnovija fotografija raspalila glasine

Poznati belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), Ruben Van Gucht (39), ponovno je u središtu pozornosti. Na svom Instagram profilu podijelio je djelić atmosfere s ekskluzivnog događaja "Boonen & Friends", gdje je spojio humanitarni rad, umjetnost i dobru zabavu.

U nizu fotografija i videozapisa, Ruben je pokazao kako suvereno vlada pozornicom u elegantnom odijelu, vodeći program humanitarne večeri. Cilj događaja bio je prikupljanje sredstava za inicijativu "Move to Improve", a Ruben se pohvalio druženjem s kuharom Woutom Bruom te interakcijom s umjetnikom Koenom Vanmechelenom.

Posebno je zanimljiv detalj da je večer zaključio za DJ pultom uz Jorisa Voorna. Ovo je sjajna uvertira u njegove buduće planove, s obzirom na to da je najavio kako se od 2026. godine namjerava ozbiljnije posvetiti karijeri DJ-a, puštajući retro, trance i house glazbu.

U društvu aktraktivne Valentine

Ipak, mnogima je za oko zapela prva fotografija u objavi na kojoj Ruben pozira vrlo blisko s Valentine Besard. Riječ je o 18 godina mlađoj nizozemskoj manekenki i catwalk trenerici koja je poznata i zbog pobjede na izboru ljepote Miss Grace Benelux 2022.

S obzirom na to da su mediji u posljednje vrijeme često pisali o dinamici njegovog braka s Blankom Vlašić, životu na dvije adrese te njegovim izjavama o "otvorenom ljubavnom životu", ovakvi prizori neizbježno potiču znatiželju javnosti.

Reakcije pratitelja bile su izrazito pozitivne. Obožavatelji su preplavili objavu emotikonima srca i vatre, a jedan od komentara glasio je: "Oh, vidi dame kako sjaji", dok su drugi hvalili Rubenov angažman porukama poput "Top Ruben". Čini se da belgijski voditelj, unatoč nedavnim izazovima u privatnom životu, uspješno balansira profesionalne obveze i društveni život, ne skidajući osmijeh s lica.

