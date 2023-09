RTL Hrvatska sinoć je u Laubi predstavila svoju nadolazeću jesensku shemu, najvažnije projekte i izvrsne programske rezultate te sa suradnicima nazdravila uspješnoj dugogodišnjoj te budućoj suradnji.

Eventu su, osim urednika i novinara svih najvećih medijskih kuća u Hrvatskoj, kao i predstavnika najznačajnijih domaćih kompanija i marketinških agencija, prisustvovala i poznata RTL-ova lica te voditelji zabavnog i informativnog programa.

Među okupljenima, između ostalih, bili su Severina, Tonči Huljić, Zoran Šprajc, Andrija Jarak, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Nika Turković, Filip Miletić, Mila Elegović, Nives Celzijus, Ana Begić Tahiri, Arija Rizvić, Emir Hadžihafizbegović, Zlatan Zuhrić, Damir Kedžo, Nadia Cvitanović, Petra Dugandžić, Marko Braić, Marko Petrić i brojni drugi.

Okupljene su na početku večeri pozdravili Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić, jedna od najdugovječnijih RTL-ovih lica, a zatim su riječ predali Stelli Litou, predsjednici Uprave CME Adrije i RTL Hrvatske.

„Svjesni smo vremena u kojem živimo, transformiramo se u skladu s promjenama te pratimo bilo naših gledatelja i njihove navike. Zahvaljujući snažnoj podršci CME-a i PPF-a, promijenili smo raspored formata u udarnom terminu, što je već rezultiralo značajnim rastom tijekom proljetne sezone. Gledanost našeg glavnog kanala, kao i skupine kanala, značajno je porasla u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine u odnosu na 2022. Dodatnim ulaganjima u gledateljima omiljene projekte i povećanjem kvalitete, učinkovitosti i efikasnosti produkcije, proizvodimo vrhunski lokalni sadržaj, pa su upravo glavni pokretači rasta bili domaći formati RTL-a.", rekla je gospođa Litou.

U ugodnoj atmosferi zagrebačke Laube, zatim je uslijedilo predstavljanje perjanica nove programske sheme RTL-a, koje će gledatelje ove jeseni okupljati oko malih ekrana, zabavljati, nasmijavati i buditi im emocije.

Jedno od najomiljenijih domaćih televizijskih lica, Antonija Blaće, na pozornicu je pozvala veliku i šaroliku glumačku postavu nove RTL-ove serije 'San snova', sastavljenu od najvećih glumačkih imena regije, ali i talentiranih mladih glumaca koje je publika već itekako zamijetila. Nova je serija već u prvom tjednu emitiranja zainteresirala i zaintrigirala brojne gledatelje, a glumci su na pozornici još jednom pokazali koliko su uigrana ekipa te koliko su uživali snimati ovu zabavnu priču o hrvatskom snu iz pera autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine.

A da svoju ulogu Mede u 'Masked Singeru' još dugo neće zaboraviti, pokazao je ponovno i omiljeni Zoran Šprajc koji je na pozornicu ušao pjevajući pjesmu 'Evo mene, moji ljudi'.

''Rekli su mi ljudi da je Medo izvukao najbolje iz mene. Nisam siguran da je to bilo najbolje, ali je sigurno bilo najzabavnije. To mi je ujedno bilo i jedino iskustvo u kojem sam se susreo sa žirijem'', kazao je Šprajc pa ukratko predstavio novi žiri, i to onaj glazbenog megaspektakla 'SuperStar', koji će ove jeseni gledatelje prikovati za male ekrane sjajnim vokalnim izvedbama talentiranih kandidata u želji da postanu nova glazbena nada.

Na pozornici mu se pridružio jedan od najveći hitmejkera i najplodnijih autora na ovim prostorima, Tonči Huljić, koji je otkrio male tajne sa seta i najavio što očekuju od budućeg hrvatskog 'superstara'.

Osim njega, prvi put u povijesti televizijskih glazbenih natjecanja u žiriju će se naći Severina, žena s jednom od najvećih glazbenih karijera u regiji, zatim Filip Miletić, glasoviti producent, skladatelj i vlasnik produkcijske kuće FM Play, kao i Nika Turković, jedna od predvodnica mlade generacije glazbenika i domaće urbane scene.

Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adrije, s ponosom je predstavio digitalnu strategiju RTL-a te Voyo, nedavno uspješno pokrenutu streaming platformu, jedinstvenu u Hrvatskoj, koja svojim korisnicima pruža sjajnu mogućnost gledanja televizijskog sadržaja 24 sata prije prikazivanja. Svi korisnici moći će tako na novoj platformi svoj omiljeni show pogledati prije svih, i to bez reklama.

Foto: RTL Foto: RTL Mojmira Pastorčić, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Andrija Jarak, Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL-a Hrvatska, Zoran Šprajc, Ana Brdarić Boljat, Tomislav Jelinčić, Ivona Hemen i Ines Goda

Svi su predstavljeni noviteti i postignuti rezultati sinergija zajedničkog predanog rada cijelog tima.

"Naša kompanija je sinonim za timski rad, kreativnost, inovacije i rezultate, vođena je strategijom i ponosna sam što sam dio nje. Naš cilj je jasan - rast u svim segmentima poslovnih operacija, a ovaj tim ga ostvaruje", zaključila je predsjednica Uprave.

A sve ovo bio je samo mali uvod u prvih, velikih 20 godina RTL-a, obljetnicu koja će se proslaviti već sljedeće godine! Veliko hvala svim kolegama, suradnicima i partnerima koji su dio RTL-ove prošlosti i sadašnjosti te se veselimo svim budućim zajedničkim projektima i nastavku uspješne suradnje!