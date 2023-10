Glumica koju smo zavoljeli kao Marinu u seriji 'Crno-bijeli svijet', Sara Stanić (38), prije tri mjeseca postala je majka preslatkog dječaka, a sada je otkrila za Story i kako se zove.

Nakon tri mjeseca se vratila na posao

"Sve je prošlo super. Rodila sam prije tri mjeseca prekrasnog dječaka koji se zove Pablo. Dobro se snalazim, on je dobra beba, pa je onda sve lakše. Sve je onako normalno dječje, malo je budan, malo spava, svakako je dobra beba, ne mogu se požaliti", rekla je Sara.

Naime, sina je dobila sa suprugom, copywriterom Dominkom Blaževićem, za kojeg se udala na Staru godinu. Iako je rodila tek prije tri mjeseca, Sara se vratila svojim obavezama.

"Da, već sam se vratila lagano. Na Ribnjaku je 'Španjolski komad', 'Ćelava' kreće ponovno, dosta igramo u Zagrebu generalno. Vratila sam se ovaj mjesec na posao, tako da evo sve ide svojim tijekom", rekla je Sara koja je ispričala koliko joj je teško bilo odvojiti se od sinčića.

"To mi je bio užas, premda je s njim i baka servis i muž, ali to uvijek teško ženi pada. No na kraju dana mislim da je zdravo da se žena vrati sebi i svojim obvezama. Odlučila sam se vratiti na posao tako rano jer dok sam bila trudna nisam mogla igrati, pa se nakupilo već pet ili šest mjeseci da nisam igrala i baš mi je nedostajalo. Dvije večeri sam igrala u početku, pa smo mislili da se to može izdržati, nije da radim svaku večer. On bi onako slatko zaspao kući, a mama bi otišla na posao", rekla je Sara.

