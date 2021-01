ROBBIE WILLIAMS POZITIVAN NA COVID: ‘Prilično je bolestan. Zatvoren je u vili na Karibima…’

Slavni glazbenik morat će ostati u karanteni do 14 dana, tvrdi izvor

Pjevač Robbie Williams ima koronavirus i trenutno se nalazi u karanteni na Karibima sa suprugom Aydom Field i njihovo četvero djece, piše The Sun.

Krajem prosinca obitelj je otputovala na novogodišnji odmor, no glazbenik se po dolasku na Karibe osjećao loše. “Robbie je prilično bolestan. Zatvoren je u vili u kojoj boravi s obitelji. To nije baš najgore mjesto na svijetu za biti u karanteni, iako ne može ići na plažu. Morat će ostati u karanteni do 14 dana”, kazao je izvor za The Sun.

VIDEO KOJI JE MNOGE RASPLAKAO: Snimka povratka Robbieja Williamsa svojoj obitelji nakon karantene sve je dirnula

Pjevač je prošle godine s obitelji otišao u Švicarsku kako bi pobjegao od koronavirusa. “Razmišljao sam gdje bi bilo najbolje otići da me COVID-19 ne dohvati? Palo mi je na pamet da bi to moglo biti negdje blizu Mont Blanca”, izjavio je tada.

ROBBIE WILLIAMS DOBIO ČETVRTO DIJETE: ‘Tako smo sretni, službeno smo kompletni kao obitelj’