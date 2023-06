U nedjelju je u Šibeniku, u sklopu Međunarodnog dječjeg festivala, u Kući umjetnosti Arsen održano predstavljanje knjige Diane Šetke "Arsen – Sjećanja". U rodni grad jednog od najvećih umjetnika s ovih prostora, iz Los Angelesa gdje živi već dugi niz godina, doputovala je i njegova kći Sandra Dedić Slavica.

Sandra je na promociju došla sa svojom 11-godišnjom kćeri Emom koju je dobila u braku s pjevačem Alenom Slavicom, zvijezdom bivše države tijekom 80-ih. Slavica je najpoznatiji po hitu "Dao sam ti dušu".

Podsjetimo, Sandra je Arsenovo dijete iz prvog braka sa slikaricom Vesnom Suligoj.

Podsjetimo, kada je Arsen upoznao Gabi, još je uvijek bio oženjen Vesnom.

Njihova ljubav nije bila na prvi pogled, nego se razvijala polako, ali sigurno. Jednom prilikom pokojni Arsen Dedić je rekao: "Sve je išlo polako, prošli smo put prijateljstva, bili smo jedno drugome brat i sestra i jednog dana oboje shvatili kako smo jednom drugom 'namrijeti'".

'Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali smo ljubavnici, pa zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici', rekao je jednom prilikom pokojni Arsen Dedić.

Također, Gabi Novak se prisjetila njihovog upoznavanja kada je gostovala na tribini Žive knjige.

'Upoznao nas je Mario Bogliuni. A Arsen je rekao: 'Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku '58. zalijepljenu njenu sliku'. I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo cijelog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija 1973. i onda smo se vjenčali. Arsen je rekao da se nećemo vjenčati 'dok mu ja ne rodim dite', zamislite… Rekao je: 'A još ako bude muško, onda si moja do kraja života', ispričala je glazbena diva.